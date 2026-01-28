Congo-Brazzaville: Miaba et Ehota connectées - Le Fasuce poursuit sa mission d'inclusion numérique dans la Cuvette

Le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques (Fasuce) franchit une nouvelle étape dans sa mission d'inclusion numérique universelle. Les localités de Miaba, située à une vingtaine de kilomètres d'Oyo, et d'Ehota, dans le district de Tchikapika, ont célébré leur connexion au réseau national, marquant une avancée décisive dans la réduction de la fracture numérique au Congo.

Les cérémonies d'inauguration des sites de Miaba et d'Ehota se sont déroulées en présence de Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, de Luc Missidimbazi, président du comité du fonds Fasuce, d'Yves Ickonga, conseiller du président de la République en charge des TIC et vice-président du comité du fonds, et de Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE et secrétaire du comité du fonds. Les autorités départementales étaient également présentes.

Si les deux sites partagent le même objectif d'inclusion numérique, celui d'Ehota se distingue par sa configuration technique exceptionnelle, comparable aux infrastructures des grandes agglomérations urbaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons installé à Ehota un réseau d'accès radio de dernière génération comprenant un pylône de 60 mètres, les technologies 2G, 3G et 4G permettant l'accès aux services voix, données, internet et vidéo, avec un rayon de couverture de 10 kilomètres », a détaillé Louis-Marc Sakala, secrétaire du comité du fonds. « L'infrastructure dispose également d'une liaison de transmission hertzienne reliant Ehota à Bokouélé sur 14,3 km et d'un système énergétique sécurisé reposant sur trois sources, dont des batteries assurant jusqu'à 12 heures d'autonomie », a-t-il souligné.

L'installation du site d'Ehota illustre un modèle innovant de partenariat public-privé-citoyen. Le projet a été financé conjointement par le Fasuce, l'opérateur de téléphonie mobile Airtel, et Jérôme Koko, figure emblématique du secteur pétrolier congolais, natif d'Ehota.

« La synergie entre institutions publiques, opérateurs économiques et citoyens engagés démontre que le développement numérique est une responsabilité partagée », a observé Louis-Marc Sakala, précisant que « lorsqu'elle est portée collectivement, elle produit des résultats concrets et durables ».

Présent à la cérémonie, Jérôme Koko a exprimé sa fierté de contribuer au développement de sa localité natale. « C'est un devoir pour nous, fils de ce terroir, d'accompagner les efforts de l'État pour offrir aux populations les mêmes opportunités qu'ailleurs. L'infrastructure transformera la vie quotidienne de nos familles restées au village », a-t-il déclaré.

Miaba : la fin de l'errance numérique

À Miaba, village de 353 habitants situé dans le district d'Oyo, l'arrivée de la connectivité met fin à une longue quête. Avant l'installation de l'antenne, les populations devaient parcourir plusieurs kilomètres à la recherche d'un signal téléphonique.

« Nous marchions parfois très loin pour pouvoir passer un simple appel téléphonique », témoigne Sylvain Mbola, sécrétaire général du village Miaba. « Aujourd'hui, avec l'antenne installée, je peux communiquer avec mes fournisseurs à Oyo et même utiliser le mobile money pour mes transactions. C'est une révolution pour nous », a confié Clarisse Okemba, habitante de la localité.

L'école primaire François Ibovi, qui accueille 85 élèves, bénéficiera également de la nouvelle connectivité. « Les enseignants pourront désormais communiquer plus facilement avec l'administration scolaire et accéder à des formations à distance », a précisé le directeur général de l'ARPCE lors de son intervention à Miaba.

Un bilan éloquent après cinq ans d'activités

Prenant la parole lors des cérémonies, Luc Missidimbazi, a dressé un bilan encourageant des réalisations du Fonds. « En cinq années, le Fasuce a déployé 254 sites dans 244 localités, connectant plus de 500 000 citoyens congolais. Nous avons également distribué plus de 8 100 téléphones aux populations rurales et construit 31 salles multimédias », a-t-il déclaré, précisant que « au-delà des chiffres, c'est l'impact sur le terrain qui compte : la dynamisation des économies locales par le mobile money, l'émergence d'activités génératrices de revenus, le désenclavement numérique des zones rurales ».

Il a également souligné l'importance de l'appropriation des outils numériques par les populations. « Il ne suffit pas d'installer des antennes. Nous devons accompagner les populations dans la maîtrise des usages du numérique pour une transformation durable de leurs conditions de vie ».

L'engagement gouvernemental réaffirmé

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique a pour sa part réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la politique d'inclusion numérique.

« Les inaugurations à Miaba et Ehota s'inscrivent dans la vision du président de la République qui a fait de la réduction de la fracture numérique une priorité nationale. Le numérique n'est plus un luxe, c'est un droit fondamental et un levier de développement économique et social », a-t-il déclaré.

À Miaba, l'antenne a suscité des ambitions entrepreneuriales immédiates. Plusieurs habitants ont annoncé leur volonté de développer des activités de mobile money, anticipant les opportunités commerciales qu'offre la connectivité. « Nous avons vu ce que le mobile money a apporté dans d'autres villages. Maintenant, c'est notre tour de saisir l'opportunité », nous a confié Pascal Elenga, jeune commerçant de Miaba qui envisage de créer un point de service de transfert d'argent.

Avec Miaba et Ehota, le département de la Cuvette renforce sa connectivité numérique. Les deux sites s'ajoutent aux 254 déjà déployés à travers les 14 départements du Congo.

« Le Fasuce poursuivra sa mission jusqu'à ce que le dernier village congolais soit connecté », a promis Louis-Marc Sakala. « Notre ambition est claire : bâtir un Congo où chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, dispose des mêmes possibilités d'accès aux services numériques et aux opportunités qu'ils génèrent », a-t-il poursuivi.

Les populations de Miaba et d'Ehota ont été invitées à protéger les infrastructures qui représentent un investissement crucial pour l'avenir de leurs communautés. Des téléphones portables ont également été remis symboliquement à des bénéficiaires lors des deux cérémonies, concrétisant l'engagement du Fasuce à garantir un accès effectif aux services de communication.

Avec plus de 500 000 Congolais déjà connectés et plus de 100 millions d'unités monétaires circulant dans les zones rurales grâce au mobile money, le Fasuce confirme son rôle d'instrument stratégique de la politique d'inclusion numérique du Congo.