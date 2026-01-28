Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inaugure le nouveau campus de l'Université de Kananga

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement inauguré ce mardi 27 janvier l'Université de Kananga (UNIKAN). Situé dans le village de Katambayi, ce nouveau complexe universitaire, doté d'infrastructures de standing international, marque une étape décisive pour la formation de la jeunesse au Kasaï-Central.

Longtemps attendu, ce campus moderne d'une capacité d'accueil de 3 200 étudiants vise à freiner l'exode des jeunes vers d'autres provinces ou l'étranger pour leurs études supérieures.

Des infrastructures complètes pour 9 facultés

Le site de Katambayi ne se limite pas à de simples auditoires. Le nouveau campus a été conçu comme une véritable cité universitaire comprenant :

Des bâtiments académiques abritant les bureaux et des laboratoires équipés.

Une bibliothèque moderne et des salles de machines pour la formation pratique.

Des homes pour étudiants, des restaurants universitaires et des espaces de vie.

L'UNIKAN propose désormais un cadre d'apprentissage optimal pour ses neuf facultés, allant de la Médecine à la Polytechnique, en passant par le Droit, l'Agronomie et l'École supérieure des arts et métiers.

La joie des étudiants

Sur place, l'ambiance était festive. Les étudiants, premiers bénéficiaires de ce projet, n'ont pas caché leur enthousiasme.

« J'ai une joie immense, c'est extraordinaire. On ne s'attendait jamais à ça chez nous. Nous allons désormais étudier comme des étudiants de l'étranger », a confié François Tshiyoyo, étudiant à l'UNIKAN.

Même sentiment pour Alpho Medi qui souligne le changement radical par rapport aux conditions de précarité qu'ils ont connues par le passé.

Le défi du transport

Malgré cette satisfaction, un obstacle majeur assombrit ce tableau : l'éloignement du site. Située à environ 12 kilomètres du centre-ville de Kananga, l'université est difficilement accessible.

« Nous encourageons le Président à ne pas s'arrêter là. Il faut améliorer les conditions de transport car, pour l'instant, nous faisons le trajet à pied », plaide un étudiant.

Les bénéficiaires sollicitent l'intervention urgente du Chef de l'État pour le déploiement de bus académiques , Trans Academia, déjà opreationnels à Kinshasa, afin de faciliter la mobilité des étudiants et des professeurs entre le centre urbain et le village de Katambayi.