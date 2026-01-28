Congo-Kinshasa: La SNEL réceptionne deux groupes électrogènes après un mois d'obscurité à Kananga

27 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Société nationale d'électricité (SNEL) a réceptionné, dimanche 25 janvier, deux groupes électrogènes d'une capacité totale de 1 000 KVA. Ces équipements visent à pallier la grave pénurie d'électricité qui frappe la ville depuis plus d'un mois après une série de pannes techniques.

Selon les responsables de la SNEL, ces nouveaux moteurs de 500 KVA chacun sont une réponse d'urgence décidée par la direction générale de la SNEL à Kinshasa. L'obscurité s'était installée à Kananga à la suite de la défaillance des groupes existants.

Selon Fernand Lukumuena, directeur des réseaux de distribution nationale, l'acquisition de ces deux moteurs « Herkensa » était devenue impérative. Les groupes installés depuis 2021 étant tombés en panne, il a fallu trouver une alternative rapide pour soulager la population.

« Le Directeur Général Teddy Lwamba, pour répondre à la vision du Chef de l'État, a décidé d'acquérir ces deux groupes pour l'alimentation de la ville en attendant la finalisation des travaux des centrales de Katende et de Mbombo », a-t-il précisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Katende et Mbombo : l'espoir d'une énergie durable

Si ces groupes électrogènes permettent de rétablir l'éclairage public et domestique à court terme, la SNEL rappelle que la solution pérenne pour le Kasaï-Central repose sur la finalisation de la construction des infrastructures hydroélectriques.

Les travaux des centrales de Katende et de Mbombo restent les projets phares pour assurer une autonomie énergétique totale à la province. En attendant leur mise en service, la gestion thermique reste le principal levier pour éviter que Kananga ne replonge dans le noir.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.