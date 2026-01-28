Congo-Kinshasa: La SNEL réceptionne deux groupes électrogènes après un mois d'obscurité à Kananga

La Société nationale d'électricité (SNEL) a réceptionné, dimanche 25 janvier, deux groupes électrogènes d'une capacité totale de 1 000 KVA. Ces équipements visent à pallier la grave pénurie d'électricité qui frappe la ville depuis plus d'un mois après une série de pannes techniques.

Selon les responsables de la SNEL, ces nouveaux moteurs de 500 KVA chacun sont une réponse d'urgence décidée par la direction générale de la SNEL à Kinshasa. L'obscurité s'était installée à Kananga à la suite de la défaillance des groupes existants.

Selon Fernand Lukumuena, directeur des réseaux de distribution nationale, l'acquisition de ces deux moteurs « Herkensa » était devenue impérative. Les groupes installés depuis 2021 étant tombés en panne, il a fallu trouver une alternative rapide pour soulager la population.

« Le Directeur Général Teddy Lwamba, pour répondre à la vision du Chef de l'État, a décidé d'acquérir ces deux groupes pour l'alimentation de la ville en attendant la finalisation des travaux des centrales de Katende et de Mbombo », a-t-il précisé.

Katende et Mbombo : l'espoir d'une énergie durable

Si ces groupes électrogènes permettent de rétablir l'éclairage public et domestique à court terme, la SNEL rappelle que la solution pérenne pour le Kasaï-Central repose sur la finalisation de la construction des infrastructures hydroélectriques.

Les travaux des centrales de Katende et de Mbombo restent les projets phares pour assurer une autonomie énergétique totale à la province. En attendant leur mise en service, la gestion thermique reste le principal levier pour éviter que Kananga ne replonge dans le noir.