Congo-Kinshasa: La SNEL déplace une centaine de poteaux pour l'élargissement de l'avenue Inga, à Mbuji-Mayi

27 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La direction provinciale de la Société nationale d'électricité (SNEL) a entamé, dimanche 25 janvier, le déterrement des poteaux électriques situés sur l'avenue Inga, à Mbuji-Mayi ( Kasaï-Oriental), dans le cadre des travaux de modernisation de la Route Nationale n°1 (RN1).

Cette opération est indispensable pour permettre l'élargissement de la chaussée à quatre bandes de circulation. Le tronçon concerné, axe stratégique de la ville, subit une transformation majeure qui nécessite le déplacement coordonné des infrastructures de distribution d'énergie.

Une opération en plusieurs phases

Sous la supervision du directeur provincial de la SNEL, Jean Crispin Mukendi, la première phase a déjà permis le retrait de quatorze poteaux métalliques. Cette étape s'est concentrée sur le segment compris entre le rond-point Kalala wa Nkata et le siège de la société Orange.

Pour garantir la sécurité des usagers et la fluidité du chantier, la SNEL collabore avec l'entreprise de construction chinoise Grec 7 pour le retrait des poteaux métalliques et bétons implantés au milieu de la future chaussée.

L'entreprise Grec 7 intervient immédiatement pour compacter les trous laissés afin d'éviter tout accident. Les poteaux déterrés ne sont pas mis au rebut ; ils seront réimplantés ultérieurement derrière les canaux de drainage.

« Nous laissons d'abord le temps à Grec 7 de compacter les trous là où nous avons déterré les poteaux. Dès qu'ils terminent, nous entamons la deuxième partie avec les poteaux en béton », a précisé Jean Crispin Mukendi.

Accord entre la SNEL et l'ACGT

Ce déplacement d'envergure fait l'objet d'un accord financier spécifique entre la SNEL et l'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT). Cet accord garantit le financement du déplacement d'une centaine d'infrastructures électriques pour ne pas bloquer l'élargissement de la route.

Une fois l'avenue Inga modernisée, elle disposera de deux bandes de circulation dans chaque sens, améliorant ainsi considérablement le trafic sur cet axe vital de la ville de Mbuji-Mayi.

