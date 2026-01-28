Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 28 janvier 2026

revue de presse

iShowSpeed à la découverte de ses racines africaines lors d'une tournée sur le continent

Le streamer et créateur de contenu américain iShowSpeed, de son vrai nom Darren Jason Watkins Junior, a récemment suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo devenue virale, filmée au Liberia. On y voit l’influenceur échanger avec deux hommes âgés portant le nom de Watkins, le même patronyme que le sien. Une rencontre symbolique qui a relancé les discussions autour de ses origines africaines présumées.

Dans la séquence largement partagée sur Facebook et d’autres plateformes, les deux hommes expliquent à iShowSpeed l’origine du nom Watkins au Liberia. Ce patronyme est en effet très répandu dans le pays, en raison de l’histoire des Américano-Libériens, descendants d’Afro-Américains installés en Afrique de l’Ouest au XIXᵉ siècle. Ces populations avaient été déplacées à partir de 1822 par des organisations américaines, dans un contexte marqué par la ségrégation et le racisme aux États-Unis. (Source allAfrica)

Plus de 92 millions de cybermenaces recensées en Afrique de l’ouest en 2025

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une étude publiée mardi à Dakar par Kaspersky, une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée, a confirmé l'existence d'une "pression cyberdurable" en Afrique de l'Ouest, où 92 674 994 cybermenaces ont été recensées en 2025.

Kaspersky a publié des données relatives à l'année 2025 à l'occasion du "KNext Dakar", une rencontre annuelle dédiée à la cybersécurité en Afrique.

Des experts du numérique, des décideurs publics et du secteur privé, des professionnels de la technologie et des médias ont pris part à cette rencontre, a constaté un journaliste de l'APS. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

L'Espagne annonce la régularisation de plus de 500 000 migrants sans papiers

Le gouvernement espagnol va régulariser des travailleurs sans papiers. La mesure a été annoncée mardi. Pour en bénéficier, il faut avoir résidé dans le pays pendant un certain temps et montrer patte blanche.

La décision concerne entre 500 000 et 800 000 personnes. Beaucoup sont des immigrants latino-américains ou africains qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou des services, piliers de l'économie espagnole en pleine croissance. (Source Africanews)

Burkina Faso : Traoré annonce une accélération des grands chantiers pour 2026

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a dressé un bilan satisfaisant de l’année écoulée tout en projetant le pays vers une phase d’accélération industrielle et infrastructurelle. Présidant la première levée des couleurs, il a exhorté les Burkinabè à maintenir la pression pour consolider les acquis de la révolution.

Le Chef de l’État burkinabè, Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé lundi matin au Palais de Koulouba la première cérémonie officielle de montée des couleurs de l’année 2026. Dans une allocution empreinte de détermination, il a invité ses compatriotes à « attacher les ceintures » pour une année qu’il place sous le signe de l’intensité et du dépassement de soi. (Source Apanews)

Guinée : Amadou Oury Bah reconduit Premier ministre par le président Doumbouya

Le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a reconduit Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre dans le cadre du nouveau gouvernement, selon un décret lu lundi soir à la télévision nationale. Cette nomination intervient après la fin de la transition militaire et l’investiture de Doumbouya comme président pour sept ans.

Amadou Oury Bah occupait déjà la fonction de Premier ministre depuis février 2024, durant la transition dirigée par Mamadi Doumbouya. Sa reconduction marque la continuité à la tête du gouvernement, alors que le pays était dans l’attente d’une annonce officielle après la démission du précédent gouvernement jeudi dernier. (Source Africa Radio)

Côte d’Ivoire : Jean-François Kouassi, le « président des jeunes », dans le viseur des autorités

Condamné pour « dénonciation calomnieuse » et « atteinte à l’ordre public », l’étudiant en sociologie a été libéré mardi 27 janvier après quinze jours d’incarcération. Son combat : dénoncer la corruption dans les concours de la fonction publique.

Le « JFK » ivoirien est sorti de prison. Agé de 32 ans, Jean-François Kouassi, étudiant en sociologie, surnommé par ses soutiens le « président des jeunes », fort de 280 000 abonnés sur TikTok, et presque autant sur Facebook, a été libéré mardi 27 janvier du pôle pénal d’Abidjan, où il était détenu depuis quinze jours. La veille, le tribunal de première instance l’avait condamné pour « dénonciation calomnieuse » et « atteinte à l’ordre public », après des publications dénonçant la corruption dans les concours de la fonction publique. (Source Le Monde Afrique)

Pétrole : Le Niger et l’Algérie relancent un partenariat stratégique autour du bloc de Kafra

Le Niger et l’Algérie ont acté une nouvelle étape dans leur coopération énergétique avec l’annonce, lundi à Niamey, de la relance des projets conjoints dans le secteur des hydrocarbures.

Cette décision a été officialisée à l’occasion d’une visite de travail du ministre d’État algérien chargé de l’Énergie, des Mines et des Hydrocarbures, Mohamed Arkab. Ce qui marque un rapprochement stratégique entre les deux pays sahéliens. (Source Afrik.com)

Nigeria: Le président Tinubu recueille de plus en plus de ralliements à un an des élections

Au Nigeria, la mainmise du président Bola Tinubu sur la vie politique se confirme, alors que les ralliements au parti présidentiel (le Congrès des Progressistes – APC) se multiplient, à un an des élections générales.

Désormais, 30 gouverneurs sur les 36 que compte le Nigeria, soutiennent son parti et sa réélection. Parmi eux, le gouverneur de Kano, qui vient d'abandonner son parti. Mais Bola Tinubu a aussi reçu en ce début de semaine le soutien du fils de l'opposant historique Atiku Abubakar. (Source RFI)

Benin - Élections couplées de 2026 : 39 mairies contrôlées par l’UP-R et 38 par le BR

Les élections communales de janvier 2026 ont consacré une répartition presque équitable des mairies entre les deux principaux partis de la mouvance présidentielle.

Selon les résultats communiqués ce mardi, l’Union progressiste le Renouveau (UPR) obtient 39 mairies sur les 77 communes, tandis que le Bloc républicain (BR) en remporte 38.

Ce partage confirme la domination des formations soutenant l’action gouvernementale dans la gouvernance locale. Le scrutin s’est déroulé dans un contexte politique particulier, marqué par la participation de trois partis politiques seulement : l’UPR, le BR et les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). (Source Beninwebtv)

L'AS FAR aux phases finales de la première Coupe des champions féminine de la FIFA

L'équipe féminine de l'AS FAR prendra part au dernier carré de la toute première Coupe des champions Féminine de la FIFA, prévu du 28 janvier au 1 février à Londres.

Lors du premier match de cette compétition intercontinentale inédite, elle croisera le fer, mercredi, au stade de Brentford, avec le club anglais d'Arsenal Women FC, tandis que l'autre demi-finale opposera le même jour Gotham FC (Etats-Unis) au SC Corinthians (Brésil).

Vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), l'équipe féminine de l'AS FAR a porté haut les couleurs nationales en se qualifiant pour la phase finale de ce nouveau rendez-vous footballistique mondial, où les meilleures équipes des cinq continents se disputent un trophée appelé à devenir une référence. (Source Libération)

