Congo-Brazzaville: Sécurité - La DGSP lève son dispositif dans le Pool

" La consigne au quartier des troupes de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), décrétée le 12 janvier dernier en vue de mener efficacement les opérations militaires dans le département du Pool et ses environs, contre les rebelles ninjas et le grand banditisme, est levée à compter du 27 janvier", indique une note signée du Conseiller spécial, directeur général de la sécurité présidentielle, le général de brigade Serges Oboa.

En rappel, le dimanche 11 janvier dernier, des échanges de tirs dans la périphérie du district de Mindouli, dans le département du Pool, se sont produits entre un convoi de la DGSP et un groupe de ninjas, miliciens « démobilisés », proches de Frédéric Bintsamou dit Ntoumi causant des morts.

En partance pour Pointe-Noire dans le cadre de l'opération "zéro kulunas" lancée depuis quelques mois, un convoi de la DGSP avait sur son passage incendié deux motocyclettes en situation irrégulière à Ngamadzambala, à l'entrée de la localité de Mayama située sur la Nationale 1.

Tel est le sort réservé aux « deux roues » non-enregistrés dont les détenteurs sont soupçonnés de servir la cause du grand banditisme. Depuis, la troupe avait renforcé son dispostif dans la zone concernée.

Le week-end, diverses sources faisaient état d'une opération héliportée des unités de la DGSP pour débusquer les ninjas. La levée de la consigne signifie que le calme est revenu dans le département du Pool et que les populations peuvent à nouveau vaquer librement à leurs occupations.