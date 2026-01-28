Afrique: Cybersécurité en Afrique - Un responsable de Kaspersky constate une réelle prise de conscience

Des experts du numérique, des décideurs publics et du secteur privé, des professionnels de la technologie et des médias ont pris part au ‘’KNext Dakar’’, une rencontre annuelle dédiée à la cybersécurité en Afrique.

Le responsable commercial Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Centrale chez Kaspersky, Pascal Naudin, a salué, mardi, à Dakar, une réelle prise de conscience de l'importance de la cybersécurité en Afrique, en raison de la digitalisation de plus en plus croissante.

"La cybersécurité devient de plus en plus importante grâce ou à cause de l'option de la digitalisation", a dit M. Naudin à des journalistes en marge de "Kaspersky Next-KNext Dakar 2026", la conférence organisée par Kaspersky, la société internationale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. Plusieurs responsables de structures publiques ou privées ont participé à cette matinée d'échanges consacrée aux enjeux actuels de la cybersécurité au Sénégal et dans la sous-région.

La rencontre a mis en lumière les grandes tendances de la menace cyber et proposé un éclairage concret sur les pratiques à adopter, et celles à éviter, face à l'évolution des attaques numériques. Les échanges ont également permis de mieux comprendre les mécanismes d'une cyberattaque ainsi que les réponses aujourd'hui mobilisées pour renforcer la résilience des organisations. Selon Pascal Naudin, "la prise de conscience est bien là", rappelant que quand il est arrivé, il y a 20 ans sur le continent, les gens utilisaient les versions grand public des outils numériques dans les entreprises et même dans certains ministères.

A l'époque, "la sécurité n'était pas quelque chose qui avait une part importante". Aujourd'hui, avec la digitalisation, "'la sécurité devient de plus en plus importante avec l'existence d'un cadre réglementaire", a-t-il souligné. Organisé depuis 15 ans, "Kaspersky Next" propose des solutions de cybersécurité avancées pour les entreprises, adaptées aux menaces émergentes, a-t-on appris de ses responsables.

Les auteurs d'attaques "débordent d'imagination"', a rappelé Pascal Naudin, ajoutant que "Kaspersky est là pour contrer ces nouvelles menaces qui sont en constante évolution". Il a également évoqué le recours à l'Intelligence artificielle pour "ressortir (...) d'éventuelles attaques ou des éventuelles menaces". "Aujourd'hui, les hackers n'ont pas de frontières. Ce qui les intéresse, c'est se faire de l'argent" en lançant des attaques pour faire des exfiltrations de données ou du "ransomware", c'est-à-dire faire du chantage ensuite redonner les données aux clients a-t-il indiqué.