Congo-Brazzaville: Ligue de Volleyball de Brazzaville - Blaise Ngamba, président par intérim

Rodrigues Antoine Zinga appelé à suivre une formation de carrière administrative en France a confié l'intérim de la présidence de la Ligue de Volleyball de Brazzaville à Blaise Ngamba, son quatrième vice-président.

Le président du Volleyball club Espoir de Mpila assurera l'intérim pendant toute la durée de la formation du président actif soit la saison 2025-2026. « Blaise Ngamba exerce l'ensemble des attributions du président de la Ligue départementale de Brazzaville durant cette période conformément aux textes en vigueur », précise la note signée le 14 janvier.

« Je suis resté vice-président pendant 15 ans. Je suis un ancien parmi les autres membres », a justifié Blaise Ngamba dont la vision s'inscrit dans la continuité du travail amorcé par le président empêché tout en promettant de donner le meilleur de lui-même pour gommer les faiblesses de la dernière saison. « On va toujours regarder ce qui n'a pas marché. On va essayer de travailler là-dessus pour que les choses aillent de l'avant », a-t-il expliqué.

Dans les défis à relever, il a promis augmenter la fréquence des rencontres dans les catégories seniors et juniors. Les juniors étant considérés selon lui comme une équipe espoir. « Ils auront beaucoup de matches », a-t-il insisté.

Dans les projections, la Ligue de Brazzaville entend lancer ses compétitions dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de mars et profiter des vacances de Pâques pour donner plus du temps de jeu aux équipes.

« Nous allons faire un travail avec le bureau et au sortir de là, les orientations seront données. Nous irons sur le terrain pour visiter les clubs et connaître leurs difficultés au quotidien, comment préparent-ils les compétitions », a-t-il souhaité. La même rigueur qu'il exerce dans son club VC Renaissance de Mpila devrait l'aider à relever ce nouveau défi.