Congo-Brazzaville: Transport aérien - L'aéroport Maya-Maya doté d'un terminal d'affaires

Construit par un opérateur privé, Jetstream aviation Congo, une société à capitaux congolais, ce terminal d'affaires moderne a été mis en service le week-end dernier par la ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Le terminal d'affaires de l'aéroport international Maya-Maya a été construit selon les standards internationaux. Il est géré par la société Jetstream aviation Congo, avec pour objectif de proposer aux investisseurs, diplomates et autres clients VIP des vols spécifiques et directs à leur demande, sur le continent ou à l'international.

Hormis l'aspect esthétique et le confort, Jetstream inscrit ses actions dans la stratégie globale d'offrir à ses clients un service de transport de haut standing. L'objectif consiste à renforcer la capacité d'accueil du Congo en matière d'aviation d'affaires, afin de positionner le pays comme un hub aérien dans la sous-région.

Le lancement de ce terminal est un motif de satisfaction pour la ministre de tutelle qui estime que l'aboutissement de ce projet marque un tournant décisif dans l'éclosion de l'aviation civile congolaise.

« C'est avec une réelle satisfaction que je m'exprime ce jour à l'occasion de l'inauguration du terminal d'aviation d'affaires de l'aéroport Maya-Maya, construit par un opérateur privé. Sa mise en service marque une étape cruciale dans l'essor de notre plateforme aéroportuaire et la modernisation de l'aviation civile congolaise. L'évolution de l'aviation d'affaires répond aux enjeux stratégiques majeurs, car il facilite la mobilité des investissements, soutient l'activité diplomatique et renforce l'attractivité de notre ville-capitale », a souligné Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Témoignant sa gratitude à l'endroit des autorités congolaises pour leur implication dans le projet, le directeur de Jetstream Aviation Congo, Abbas Fawaz, a fait savoir que le terminal d'affaires va jouer un rôle capital dans le développement de l'aéroport Maya-Maya.

« Ce terminal d'aviation d'affaires est appelé à jouer un rôle stratégique dans le développement de notre plateforme aéroportuaire. Sa réalisation s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités, résolument engagées dans la modernisation des infrastructures nationales, en vue d'offrir aux usagers des services de qualité aux standards internationaux. Il a été construit pour répondre aux exigences de confort, de sureté et de sécurité aérienne en vue de soutenir le développement économique du Congo », a-t-il souligné.

De son côté, le directeur général des Aéroports du Congo (AERCO), bénéficiaires de l'infrastructure, Marcellus Boniface Bongho, a indiqué que ce terminal vient conforter le processus de modernisation de l'aéroport international Maya-Maya. L'inauguration du terminal d'affaires a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux hommes d'affaires.