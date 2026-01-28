Congo-Brazzaville: Livre - Parution de l'ouvrage ''Les leviers de développement du Congo''

Ce livre blanc de 274 pages paru à So'Art éditions sous le titre Les leviers de développement du Congo : Etat des lieux, propositions et perspectives, est préfacé par Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. La présentation officielle de ce livre aura lieu 21 février à Brazzaville.

La coordination et l'édition de cet ouvrage collectif, Le livre blanc des cadets de la République, ont été assurées par Marien Fauney Ngombé, qui souligne la richesse humaine de cette expérience et la portée citoyenne de cette démarche.

Le livre blanc des cadets de la République : Les leviers de développement du Congo, est une oeuvre collective portée par la jeunesse congolaise et tournée vers l'avenir du pays. Il s'inscrit dans la continuité d'une initiative lancée au dernier trimestre de l'année 2025, ayant permis d'identifier et de mettre en lumière 200 jeunes congolais distingués pour l'excellence de leur parcours et la pertinence de leur expertise.

Cette première étape avait été marquée par une soirée de gala avec remises de prix, ainsi que l'édition spéciale d'un magazine rendant hommage à ces talents, désormais reconnus comme de véritables « Cadets de la République ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambition de ce livre est claire : valoriser celles et ceux qui, par leur engagement, leur créativité et leur compétence, contribuent déjà à façonner le Congo d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit également de donner corps à la vision portée par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, qui oeuvre à offrir une tribune à la jeunesse congolaise afin d'explorer de nouvelles voies vers l'essor et le développement durable du pays.

Dix-neuf compatriotes, principalement issus du premier groupe de ces 200 talents ont été identifiés, sélectionnés pour contribuer à cet ouvrage. À chacun d'eux a été confié un domaine stratégique pour l'avenir du Congo, avec pour mission de dresser un état des lieux, de formuler des propositions concrètes et de tracer des perspectives réalistes et innovantes.

Notons que la présentation officielle de ce livre aura lieu le 21 février à Brazzaville. Les organisateurs veulent que ce moment soit un temps fort de réflexion, de partage et de convivialité, réunissant institutions et acteurs de la société civile congolaise.