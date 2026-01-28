Ile Maurice: Fabio Sframeli - Du mobilier sur mesure selon une technique artisanale italienne

Cela fait dix ans que l'Italien Fabio Sframeli, fabricant de meubles selon une technique artisanale italienne qu'il tient de son père, s'est installé dans l'île. Mais bien que la technique de fabrication soit artisanale, il y apporte une touche moderne en réalisant d'abord une modélisation en 3 D qu'il montre au client afin que ce dernier puisse, s'il le désire, y apporter des retouches avant l'exécution finale.

Fabio Sframeli est originaire de Sicile. Il a toujours été dans la menuiserie artisanale après avoir vu son père s'exécuter pendant des années. «Mon père tenait une menuiserie en Sicile et j'ai choisi de me spécialiser dans la production de meubles sur mesure», raconte-t-il.

C'est la fiscalité élevée en Italie qui a fait la famille Sframeli s'installer ailleurs. «Les impôts sont lourds en Italie et cette fiscalité pousse bon nombre d'Italiens dont nous, à rechercher un lieu de vie où il est possible d'équilibrer vies professionnelle et familiale. Après avoir cherché, nous avons pensé à Maurice où le climat tropical et l'atmosphère accueillante nous ont paru très attirants.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cela fait maintenant dix ans que Fabio Sframeli et sa famille ont débarqué. Il a ouvert son showroom nommé Menuiserie Italienne sur la route principale à Arsenal et son atelier de fabrication est attenant. Arsenal n'est-il pas un peu excentré ? «Pas du tout. Le bouche-à-oreille a fait son effet et cela grâce aux clients qui sont sortis de chez nous pleinement satisfaits. Arsenal est tout de même assez central et nos retombées sont bonnes.»

Appelé à dire en quoi la menuiserie italienne est spéciale, il réplique qu'elle se différencie par la qualité artisanale des meubles qu'il fournit. Sans compter son sérieux, son respect des échéances et sa disponibilité. «Nous sommes perfectionnistes dans notre travail.»

À l'écoute des besoins

Il poursuit en disant que ce qui différencie la menuiserie italienne de celle mauricienne se trouve dans les services offerts. «Notre approche est différente. Nous accueillons chaque visiteur et écoutons attentivement sa demande et ses besoins. Après quoi, nous développons un modèle en 3 D, basé sur les informations recueillies, et nous donnons au client la possibilité de revoir le modèle, de l'ajuster, de perfectionner le design, le guidant à chaque étape dans le choix de solutions optimales et dans les matériaux les plus appropriés par rapport à sa demande. Nous ne nous épargnons aucune peine et nous y mettons toute notre énergie afin que la conception du meuble soit parfaite, de même que sa production et son installation.»

Le fait qu'il supervise chaque étape est, affirme-t-il, une garantie d'obtention d'un meuble unique, fabriqué sur mesure de façon artisanale par une équipe de collaborateurs qualifiés et dont la réalisation est le fruit de son travail personnel. «Cette approche professionnelle requiert énormément de temps et d'énergie mais c'est précisément cela qui différencie notre menuiserie personnalisée de la production en masse. Nous sommes dans un créneau rare et spécifique.» Fabio Sframeli réalise des meubles aussi bien pour les particuliers que pour les hôtels ou les entreprises.

Il dit avoir reçu un bel accueil pour ses meubles. «Nous avons plusieurs clients mauriciens, de même que bon nombre d'expatriés. Notre production vise une clientèle qui sait apprécier la qualité de nos meubles.» La concurrence n'est pas un problème. «Nos produits sont artisanaux, personnalisés, fabriqués sur mesure selon la demande des clients, contrairement à ceux des grandes marques. Même les clients les plus exigeants, en quête de meubles uniques et pointilleux sur les détails du design et de l'exécution, sont satisfaits de notre offre.»

Il n'a pas de projets d'expansion. «Nous voulons demeurer une boutique artisanale, qui se concentre sur la qualité plutôt que la quantité en raison du créneau exclusif dans lequel nous nous sommes positionnés. Cependant, nous sommes toujours heureux d'employer des talents mauriciens qui veulent nous rejoindre afin d'améliorer encore plus notre offre.»