Sénégal: Agroalimentaire - Le chef de l'État a inauguré la raffinerie Mavamar Industries SA

Rufisque — Le chef de l'État a présidé, mardi, à Sendou, dans le département de Rufisque (ouest), la cérémonie d'inauguration de la raffinerie Mavamar Industries SA, dont la capacité de raffinage est de 600 tonnes d'huile par jour.

"L'unité industrielle que nous inaugurons cet après-midi est bien plus qu'un simple outil de production. Elle est le symbole d'une nouvelle étape de la transformation structurelle de notre économie", a dit le président de la République.

"Je me réjouis de l'ampleur de cet investissement, de la qualité des infrastructures réalisées et du niveau technologique [de Mavamar Industries SA]", a dit Bassirou Diomaye Faye.

La construction de cette raffinerie montre "de manière éclatante que le secteur privé a la capacité de porter des projets générateurs d'emplois durables", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Notre ambition est claire : produire davantage, transformer sur place et consommer ce que nous produisons", a affirmé le chef de l'État, laissant entendre que Mavamar Industries SA y contribuera.

Il incombe à l'État d'assurer la régulation des secteurs économiques et de protéger les investisseurs, a-t-il dit, ajoutant que les entrepreneurs, eux, "prennent des risques, innovent, créent des emplois et génèrent des richesses".

M. Faye a salué le "partenariat public-privé équilibré" à l'origine de la nouvelle raffinerie.

Selon son directeur général, Souleymane Ndoye, cette entreprise agroalimentaire est le "fruit" d'un investissement de 60 milliards de francs CFA. Mavamar Industries SA va générer environ 450 emplois directs et quelque 200 emplois indirects, a indiqué M. Ndoye.

"Elle est une contribution à la souveraineté alimentaire du pays. Nous prévoyons une extension de notre capacité de trituration de graines d'arachide dès la première année", a-t-il dit.

Selon un document reçu de sa direction générale, Mavamar Industries SA est une société anonyme de droit sénégalais créée en 2021. La raffinerie est implantée sur un site de 23 hectares situé dans la zone portuaire de Sendou. Elle sera approvisionnée en électricité par une centrale solaire.

Mavamar Industries SA va produire des huiles alimentaires et contribuer à la réduction des importations, grâce à une capacité de raffinage de 600 tonnes d'huile par jour, selon sa direction générale.