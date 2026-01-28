Sénégal: Bargny/Sendou - Le président de la République a lancé les travaux de la zone industrielle du groupe Senegindia

Rufisque — Le chef de l'État a présidé une cérémonie de pose de la première pierre de la zone industrielle du groupe privé Senegindia à Bargny-Sendou, dans le département de Rufisque (ouest), mardi.

"C'est la première fois qu'une entreprise privée construit une zone industrielle dans notre pays. Jusque-là, seuls l'État et les collectivités territoriales s'engageaient dans l'aménagement et l'équipement de zones industrielles au Sénégal", a signalé le président de la République après avoir procédé au lancement officiel des travaux du futur espace économique et commercial.

Selon Bassirou Diomaye Faye, d'autres entreprises sont sur le point d'entreprendre une telle initiative avec le soutien du gouvernement. La zone industrielle du groupe Senegindia s'étendra sur 276 hectares et accueillera 400 à 450 entreprises, ce qui va générer entre 22 000 et 24 000 emplois, a indiqué M. Faye.

Selon lui, c'est un investissement dont le coût total est évalué à 83 milliards de francs CFA. Le président de la République s'est réjoui de l'initiative du groupe Senegindia et a encouragé les partenaires financiers associés à cette initiative.

Il a salué "leur engagement, leur audace et leur détermination à investir durablement" au Sénégal.

"Nous posons ensemble un acte fort, un acte [...] qui marque une étape décisive sur la voie de l'industrialisation de notre pays. Cet acte traduit clairement notre volonté commune de bâtir un Sénégal productif, souverain et industriel, conformément aux orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050", a dit Bassirou Diomaye Faye.

Senegindia est une entreprise sénégalaise spécialisée dans la construction. Des membres du gouvernement, des députés, des autorités administratives et coutumières, des diplomates et des chefs d'entreprise ont pris part à la cérémonie.