Sénégal: Ziguinchor - Producteurs et utilisateurs plaident pour un renforcement des statistiques sensibles au genre

Ziguinchor — Le renforcement de la production, de l'utilisation et de la territorialisation des statistiques sensibles au genre constitue un levier essentiel pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre (VBG) et promouvoir des politiques publiques inclusives, ont indiqué des acteurs réunis à Ziguinchor, mardi, pour les besoins d'un forum régional de dialogue.

Organisée par la Direction nationale de l'équité et de l'égalité de genre, avec l'appui d'ONU Femmes, dans le cadre du projet "Women Count" (Les femmes comptent), cette rencontre a réuni producteurs et utilisateurs de données, autorités administratives et territoriales, partenaires techniques et financiers, universités, société civile et médias.

S'exprimant à l'ouverture des travaux, la responsable du Bureau statistiques genre et études, Sadio Kanouté, a expliqué que ce forum s'inscrit dans la dynamique nationale de territorialisation des statistiques genre, amorcée depuis 2022 et institutionnalisée en 2023 comme cadre de concertation entre acteurs du système statistique national et de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (SNEEG).

Elle a rappelé que la région de Ziguinchor, malgré son rôle "stratégique" dans le développement du Sénégal, reste marquée par des vulnérabilités sociales persistantes, dont les violences faites aux femmes et aux filles, souvent "sous-documentées", en particulier en milieu rural et périurbain. "Derrière chaque statistique, il y a des femmes, des filles et des communautés fragilisées. Ce que nous ne mesurons pas correctement, nous ne pouvons ni le prévenir efficacement ni le combattre durablement", a déclaré Mme Kanouté, insistant sur le rôle des données genre comme instruments de justice sociale et de redevabilité publique.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, a salué la pertinence de cette initiative alignée sur la "Vision Sénégal 2050", qui, dit-il, prône une gouvernance fondée sur des "données probantes, inclusives et territorialisées". Il a indiqué que les statistiques sensibles au genre constituent "un levier stratégique d'aide à la décision" permettant de mieux comprendre les inégalités, d'orienter les politiques publiques locales et de renforcer la redevabilité des acteurs.

Selon lui, ce forum de deux jours offre un cadre privilégié de dialogue et de co-construction entre institutions publiques, services techniques, collectivités territoriales, universités, organisations de la société civile et partenaires au développement, avec un accent particulier sur la prévention et la réponse aux VBG en Casamance. Les participants ont notamment planché sur la sensibilisation des acteurs régionaux, l'identification des défis liés aux données genre, la présentation d'une plateforme numérique dédiée et l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle pour la région.

À l'issue des travaux, les autorités ont exprimé le souhait de voir Ziguinchor se positionner comme région pilote dans l'intégration des statistiques sensibles au genre, dans la planification locale et les politiques de lutte contre les violences basées sur le genre.