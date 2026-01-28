Sénégal: Une campagne de lutte contre la bilharziose lancée à Richard-Toll

Richard-Toll — Une campagne d'intégration du praziquantel pédiatrique dans la supplémentation en vitamine A de routine a été lancée mardi à Richard-Toll, dans la région de Saint-Louis (nord), en vue de l'éradication de la bilharziose chez les enfants dont l'âge varie entre 24 et 59 mois.

Abib Mbaye, un adjoint du sous-préfet de Mbane, a présidé la cérémonie officielle de lancement de la campagne. "Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, en particulier la bilharziose, qui demeure endémique dans certaines zones de la vallée du fleuve Sénégal", a expliqué M. Mbaye. Les riverains du lac de Guiers et les habitants d'autres collectivités territoriales de la région de Saint-Louis sont fortement exposés à la bilharziose, a-t-il signalé.

Selon Abib Mbaye, les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs font partie des personnes les plus exposées. Le praziquantel, traitement de référence de la bilharziose, va renforcer l'efficacité de la stratégie d'éradication de cette maladie, grâce à une bonne coordination de la campagne par les autorités administratives, les services de santé, les partenaires techniques et financiers de l'État et les communautés locales, a assuré M. Mbaye.

Le médecin-chef du district sanitaire de Richard-Toll, Latyr Diouf, le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Mamadou Moustapha Diop, et Shawn Baker, le représentant de l'organisation humanitaire Helen Keller International, partenaire de l'État du Sénégal, ont pris part au lancement de la campagne.

La commune de Richard-Toll se trouve dans une zone où la prévalence de la bilharziose est élevée, ce qui justifie le lancement de cette campagne dans cette collectivité territoriale, selon Mamadou Moustapha Diop. "La bilharziose est un véritable problème de santé publique", a-t-il souligné, ajoutant que "le ministère de la Santé tente de l'éliminer". Le directeur de la lutte contre la maladie signale que la bilharziose, une maladie parasitaire, touche surtout les enfants.