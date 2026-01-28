Afrique: Au Maroc, la communauté sénégalaise se veut une 'force de propositions'

-La communauté sénégalaise basée au Maroc a exposé, mardi, au Premier ministre Ousmane Sonko ses projets et propositions en vue de participer à l'élan de construction en cours du pays.

Le complexe culturel Anfa, non loin du Consulat général du Sénégal à Casablanca, a refusé du monde, les ressortissants sénégalais ayant fait le rappel des troupes pour écouter le Premier ministre en visite au Maroc.

Ils ont été reçus par Ousmane Sonko, accompagné d'une délégation ministérielle et de plusieurs directeurs nationaux.

"Aujourd'hui, nous sommes devant vous, [non] pas pour vous faire part de nos doléances, mais plutôt [de] nos propositions. Nous sommes forts de plusieurs années d'expérience. Nous avons des compétences à revendre chez nous", a expliqué Tabara Fall, présidente du Collectif des ressortissants sénégalais dans le métier d'Offshoring et des centres d'appel au Maroc.

"Nous sommes entre 15 000 et 20 000 Sénégalais dans le secteur des centres d'appel au Maroc. Nous sommes sur toute la chaine d'opération, de l'agent simple au manager. Les centres d'appels sont devenus un enjeu d'emploi. Nous proposons de déplacer ces compétences au pays", a insisté Tabara Fall.

Elle a précisé que leurs services n'opèrent pas seulement qu'au Maroc.

"D'autres Sénégalais travaillent dans l'Offshoring en France, en Belgique et un peu partout en Europe", a-t-elle poursuivi.

La présidente du Collectif des Sénégalais travaillant dans les centres d'appel au Maroc a, dans ce sens, remis un projet d'installation de l'Offshoring au Sénégal au Premier ministre Ousmane Sonko.

"Nous avons une diaspora très agissante au Maroc, mais la carte de séjour fait défaut pour la plupart d'entre nous. Nous voulons participer aux projets de mobilisation de fonds lancés par l'Etat, mais sans la carte de séjour, nous ne pouvons pas avoir de compte bancaire", a dit, de son côté, Babacar Dieye, président de l'Association des ressortissants sénégalais au Maroc.

Il a exposé au chef du gouvernement des projets d'investissement favorisant le retour au Sénégal, tout en sollicitant l'assistance des pouvoirs publics.

"Nous voulons que l'Etat active les mécanismes d'accompagnement nécessaire", a ajouté M. Dieye.

Le secrétaire d'Etat en charge des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a, à son tour, invité les compatriotes basés au Maroc à trouver la carte consulaire pour un meilleur accompagnement.

"La carte consulaire, différente de la carte de séjour, permet de recenser tous les Sénégalais. Parfois, nous avons de sérieux problèmes avec les chiffres parce que les Sénégalais ne sont bien recensés. Au Maroc, certaines sources avancent 200 000 Sénégalais qui y vivent, alors que d'autres annoncent 150 000", a fait remarquer M. Diouf.

"Ce n'est pas normal dans un pays organisé. Il faut que l'on sache qui vous êtes, où vous êtes et combien vous êtes. Et la carte consulaire le permet", a lancé Amadou Chérif Ndiaye à la communauté sénégalaise.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, surfant sur la dernière Coupe d'Afrique des nations remportée par le Sénégal, a invité la communauté sénégalaise basée au Maroc à s'inspirer des valeurs de patriotisme, de conviction en soi et de discipline prônées par l'équipe nationale de football.

"Les obstacles sont nombreux, mais cette équipe du Sénégal, vainqueur de la CAN ici, au Maroc, est une source d'inspiration pour les valeurs de patriotisme, d'engagement et de discipline qu'elle incarne", a dit M. Sonko, revenant longuement sur les relations séculaires entre le Maroc et le Sénégal.