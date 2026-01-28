Sénégal: Des spécialistes donnent la recette pour favoriser les investissements dans le secteur de l'eau

Dakar — Des représentants d'institutions financières réunis mardi à Dakar, en marge de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau, ont souligné l'urgence de renforcer les cadres réglementaires et les capacités institutionnelles des pays, afin de mobiliser davantage d'investissements dans le secteur hydrique, un domaine encore "fortement dépendant" des financements publics.

Intervenant lors d'une session consacrée aux investissements pour l'eau, le directeur de la représentation régionale de la Banque européenne d'investissement (BEI) à Dakar, Adam Bruun, a insisté sur la nécessité de mettre en place des autorités de régulation indépendantes et des structures de supervision crédibles pour instaurer un climat de confiance auprès des investisseurs. "Il faut mettre en place des structures réglementaires indépendantes, des superviseurs, des opérateurs qui soient indépendants", a indiqué M. Bruun, insistant sur l'importance de la régulation

De son point de vue, il faut un environnement propice, avec des lois, réglementations pour encourager le secteur privé à investir dans un environnement qui est transparent et prévisible. Il a insisté sur le fait que les projets liés à l'eau s'inscrivent, généralement, dans le long terme, notant que le secteur privé veut investir dans l'eau mais veut dans le même temps avoir "l'assurance que l'environnement sera sain". Le directeur de la représentation régionale de la Banque européenne d'investissement (BEI) à Dakar a déploré le fait que le secteur privé soit très peu représenté dans les pays en développement.

Il a également rappelé le caractère transversal de l'eau, évoquant ses liens étroits avec des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture et les transports. Saroj Kumar Jha, directeur du pôle mondial d'expertise en eau de la Banque mondiale, a soutenu que le secteur public a "un rôle important" à jouer dans la "priorisation des investissements". "En 2025, au niveau mondial, les investissements du secteur public dans l'eau ont atteint 86% contre seulement 2% pour le secteur privé", a signalé M. Jha.

"Si on met l'accent sur les conditions favorables, il y a une solution pour chaque marché", a-t-il indiqué, ajoutant : "Chaque dialogue devrait se fonder sur les données. Quand on parle d'eau, il y a peu d'investissement et pourtant elle est un facteur multiplicateur pour la croissance". Josien Sluijs, directrice générale de "Aqua for All" (Eau pour tous), a assuré que la demande est importante en ce qui concerne les investissements privés.

"Mais lorsque nous commençons à travailler avec des banques, nous travaillons également dans le domaine des renforcements des capacités pour que la banque soit disposée à prêter en utilisant son capital", a-t-elle informé. Elle a signalé que "très souvent", le renforcement des capacités est associé à des entreprises, soulignant qu'en ce qui concerne l'eau, "il va falloir travailler avec les investisseurs de façon très étroite, pour comprendre les risques et voir la façon dont on peut les encourager à investir".