Sénégal: Ousmane Sonko évoque les 'profondes mutations' en cours au pays et leurs implications

Le Sénégal vit une transition marquée par de "profondes mutations et de nouveaux paradigmes" dont la mise en œuvre inclut la préservation des intérêts des parties concernées par cette nouvelle donne, notamment les entreprises marocaines, a assuré, mardi, à Casablanca, le Premier ministre, Ousmane Sonko.

"Nous avons dans cette salle plusieurs chefs d'entreprises marocains qui connaissent bien le Sénégal. Notre pays connait de profondes mutations avec de nouveaux paradigmes. Pour les entreprises marocaines qui sont déjà établies au Sénégal, nous assurerons la transition pour préserver les intérêts de chaque partie par rapport à ce changement de paradigme", a-t-il déclaré. Il co-présidait, avec son homologue marocain Aziz Akhannouch, un forum économique ayant réuni le même jour, dans la capitale économique du royaume chérifien, des investisseurs marocains et sénégalais.

A l'initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc, ce forum est organisé en partenariat avec l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX). Il réunit des opérateurs économiques du Sénégal et de la diaspora, ainsi que des investisseurs marocains et étrangers, en présence de plusieurs ministres et diplomates des deux pays.

"Le Sénégal sait où il veut aller et comment y aller. Il y a une vision politique derrière. Le Sénégal a défini des priorités dans les secteurs cruciaux pour porter les transformations structurelles nécessaires avec la création de zones économiques spéciales et d'infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires", a lancé Ousmane Sonko devant un parterre d'investisseurs marocains. Le chef du gouvernement sénégalais a insisté sur les potentialités et les opportunités dont regorge le Sénégal dans des secteurs tels que les mines, le logement social, les défis liés à l'énergie.

"Nous avons beaucoup de défis liés au secteur énergétique. L'objectif est d'avoir une énergie en quantité, en qualité et avec des coûts abordables en puisant notamment dans les possibilités offertes par les énergies renouvelables", a expliqué Ousmane Sonko.

Bientôt des entreprises sénégalaises vont investir au Maroc

Dans son allocution prononcée à l'ouverture de ce forum économique, Ousmane Sonko était auparavant revenu sur les grands projets nationaux comme "le réseau gazier, le grand transfert d'eau avec les autoroutes de l'eau, l'encadrement juridique [devenu plus] favorable, la stabilité politique, les avantages fiscaux et douaniers, ainsi qu'une politique de promotion de l'investissement".

"Il y a beaucoup d'entreprises marocaines au Sénégal, mais d'ici quelques années, des investisseurs sénégalais vont s'établir au Maroc. Cela permettra aux deux pays de créer des joint-ventures en vue d'arriver à un hub régional qui servira de modèle", a indiqué le Premier ministre sénégalais. Deux panels ont clôturé ce forum économique sénégalo-marocain, dont celui portant sur la présentation des opportunités d'investissement et le climat des affaires dans les deux pays.