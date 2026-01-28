Sénégal: Lutte contre la désertification - Des experts nigérians s'inspirent de l'expérience de la réserve sénégalaise de Koyli Alpha

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Quarante-cinq experts venus du Nigeria ont visité, mardi, la réserve naturelle communautaire de Koyli Alpha, située dans le nord du Sénégal, afin de s'inspirer de l'expérience sénégalaise en matière de restauration des terres dégradées et de lutte contre la désertification.

"Nous sommes venus à Koyli Alpha en compagnie d'experts en provenance du Nigeria, qui travaillent dans la restauration des terres", a expliqué Marc Parfondry, un expert forestier de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Les experts dont il est accompagné travaillent à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque mondiale au Nigeria, avec la collaboration technique de la FAO. Ce projet concerne 19 États du nord du Nigeria, qui sont confrontés à une dégradation de leurs terres, à la sécheresse et à d'autres défis environnementaux, selon M. Parfondry.

Les échanges des experts nigérians avec leurs confrères sénégalais portent aussi sur l'implication des communautés locales dans la gestion de la réserve de Koyli Alpha, située dans le département de Linguère, la protection de la faune et la plantation d'arbres et d'espèces herbacées.

L'expert forestier de la FAO affirme que la visite a permis aux Nigérians de s'imprégner des atouts économiques et environnementaux de la réserve. Les experts venus du Nigeria vont élaborer des rapports à la fin de leur visite et partager les enseignements tirés de leur expérience au Sénégal avec leurs collègues et compatriotes, lorsqu'ils vont regagner leur pays, a expliqué Marc Parfondry.

