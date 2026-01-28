Sénégal: Avant fin mars prochain, le pays votera une loi dédiée à l'atténuation de la pollution de l'industrie du pétrole et du gaz

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal va disposer, avant la fin de mars prochain, d'une loi relative aux émissions de gaz à effet de serre de l'industrie pétrolière et gazière, a déclaré, mardi, à Dakar, l'environnementaliste Yahya Badiane, conseiller technique du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et celui de l'Énergie, du Pétrole et des Mines travaillent "en étroite collaboration pour y arriver", a-t-il assuré lors d'une formation sur l'atténuation des émissions de méthane dans le sous-secteur des hydrocarbures, une initiative de la Commission africaine de l'énergie, une agence spécialisée de l'Union africaine.

"Nous avons une mouture qui [...] sera validée par les autorités, d'ici à la fin du mois de mars prochain, afin qu'on ait une réglementation à la hauteur des ambitions du Sénégal en matière de lutte contre les changements climatiques", a ajouté M. Badiane.

Le but de la session de formation à laquelle il participait est, selon la Commission africaine de l'énergie, de soutenir la mise en œuvre du Projet de gestion des émissions de méthane et de renforcement des capacités dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique.

"Les clients des industries pétrolières et gazières ont décidé de ne plus acheter du gaz ou du pétrole qui ne serait pas conforme [à certaines exigences]", a dit l'environnementaliste, jugeant nécessaire, pour le Sénégal et les autres pays, de réglementer les émissions de gaz à effet de serre provenant des hydrocarbures.

Selon un document reçu de la Commission africaine de l'énergie, le méthane est responsable d'au moins 30 % de l'augmentation actuelle des températures dans le monde. Il relève "le manque d'investissements dans les systèmes de détection précoce et d'atténuation" de la pollution provenant de l'industrie du pétrole et du gaz.

