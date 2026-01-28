Sénégal: Diplomatie parlementaire - El Malick Ndiaye renforce le partenariat stratégique entre le pays et la Chine

En visite officielle en République populaire de Chine, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a conduit ce mardi une série d'entretiens de haut niveau avec les autorités chinoises, illustrant l'excellence des relations entre Dakar et Pékin et la volonté partagée de consolider une coopération bilatérale déjà solide.

Moment clé de cette visite, l'audience accordée par Han Zheng, Vice-Président de la République populaire de Chine, a permis aux deux parties de saluer la dynamique positive insufflée par les récentes visites en Chine du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces échanges de haut niveau ont jeté les bases d'une nouvelle feuille de route de la coopération sino-sénégalaise, désormais alignée sur les ambitions de la Vision Sénégal 2050.

Au cours des discussions, El Malick Ndiaye a réaffirmé le soutien constant du Sénégal aux grandes initiatives portées par le Président chinois Xi Jinping, soulignant notamment l'importance stratégique de l'Initiative « La Ceinture et la Route » ainsi que du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), considérés comme des leviers majeurs du développement économique et social du continent africain.

Les échanges ont porté sur plusieurs secteurs prioritaires, parmi lesquels l'accès à l'eau potable, les infrastructures, l'énergie, le développement territorial, la gouvernance, la culture et la modernisation des institutions parlementaires. Les deux parties ont exprimé leur attachement à un partenariat gagnant-gagnant, orienté vers le développement durable et la stabilité régionale.

La visite a également été marquée par une rencontre avec Zhao Leji, Président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Cet entretien a permis de renforcer les mécanismes de coopération parlementaire, de promouvoir la diplomatie parlementaire et de réaffirmer l'engagement commun en faveur d'un dialogue institutionnel régulier, au service du rapprochement entre les peuples sénégalais et chinois.

À l'issue de cette rencontre, l'annonce de la signature prochaine d'un protocole d'accord entre les deux institutions parlementaires a été faite. La partie chinoise a, par ailleurs, exprimé sa disponibilité à accompagner le Sénégal dans la mise en oeuvre de projets structurants visant la modernisation et le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale.

À travers ces échanges de haut niveau, la visite officielle du Président de l'Assemblée nationale s'inscrit dans une dynamique de consolidation du partenariat stratégique sino-sénégalais, tout en illustrant le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement durable des relations bilatérales.