Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a appelé, ce lundi, les journalistes et techniciens des médias au strict respect de la dignité humaine dans le traitement et la diffusion de l'information, notamment en ce qui concerne les images de violence.

Dans un communiqué, l'organe d'autorégulation des médias rappelle que le droit du public à l'information, bien que fondamental, est encadré par des dispositions légales et déontologiques précises. À ce titre, l'Article 18 du Code de la presse stipule que le compte rendu, par le texte, l'image ou le son, d'accidents et de catastrophes doit impérativement respecter la souffrance des victimes et de leurs proches.

Le CORED invoque également l'Article 3 de la Charte des journalistes du Sénégal, qui engage les professionnels des médias à respecter la dignité de la personne humaine en toute circonstance, en accordant une attention particulière aux groupes minoritaires et aux personnes en situation de vulnérabilité.

L'institution déplore la persistance de pratiques contraires à ces principes, notamment la publication d'images et de scènes de violence jugées insoutenables, sans considération pour la protection des âmes sensibles ou vulnérables. À ce sujet, le CORED cite les publications du quotidien Libération et du site www.seneweb.com en date du 26 janvier 2026.

Face à cette situation, le Conseil met en garde contre la diffusion d'images violentes liées à des accidents ou à des scènes domestiques, estimant qu'elles portent atteinte à la dignité humaine. Le communiqué précise que cet appel à l'ordre constitue un avertissement formel à l'endroit des médias concernés et, plus largement, de l'ensemble de la profession.

Le CORED invite ainsi les acteurs des médias à faire preuve de responsabilité et de discernement dans l'exercice de leur mission d'informer, afin de concilier le droit à l'information avec le respect des valeurs humaines fondamentales.