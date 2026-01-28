Afrique: Réunion de la commission disciplinaire de la CAF sur les Événements de la Finale CAN 2025 ce mardi - Le Sénégal retient son souffle

La Confédération Africaine de Football (CAF) tiendra ce mardi sa commission disciplinaire afin d'examiner les événements controversés qui ont marqué la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal (1-0 après prolongations) face au Maroc, pays hôte.

La décision finale de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant la finale de la CAN 2025 qui s'est achevée le 18 janvier dernier, sous fond de tensions sportives et diplomatiques entre le Sénégal et le Maroc, sera scrutée ce mardi 18 janvier. La CAF tiendra ce mardi sa commission disciplinaire afin d'examiner les événements controversés qui ont marqué la finale. La séance, initialement programmée dimanche, a été reportée à la demande de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), qui a sollicité un délai supplémentaire afin de préparer sa défense. La FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football) a donné son accord à ce report.

Dans un souci de transparence et afin d'écarter tout risque de conflit d'intérêts, la CAF a décidé d'écarter temporairement Ousmane Kane, président sénégalais de la commission disciplinaire, de ce dossier spécifique. Cette mesure vise à préserver la crédibilité et l'impartialité de la procédure. La commission examinera plusieurs éléments clés notamment les rapports de l'arbitre central congolais Jean-Jacques Ndala d l'observateur du match, les images vidéo (notamment les séquences VAR) et les plaintes officielles déposées par les deux fédérations.

A rappeler que la finale de la 35e édition de la CAN disputée le 18 janvier dernier à Rabat, a basculé dans la polémique en fin de temps réglementaire (0-0). Après une revue VAR, un penalty a été accordé au Maroc pour une faute sur Brahim Díaz dans la surface sénégalaise. Quelques instants plus tôt, un but sénégalais avait été refusé pour une faute préalable. L'enchaînement de ces décisions a provoqué une vive frustration : sur instructions de leur sélectionneur Pape Bouna Thiaw, la plupart des joueurs sénégalais ont quitté temporairement le terrain en signe de protestation, entraînant une interruption d'environ 14 à 17 minutes. Ils sont finalement revenus. Brahim Díaz a ensuite manqué le penalty et le Sénégal a inscrit le but vainqueur en prolongation par Pape Gueye.

La FRMF a annoncé dès le lendemain qu'elle porterait l'affaire devant la CAF et la FIFA. La FSF a multiplié les critiques publiques envers l'organisation, la sécurité (accusations de violences envers des supporters sénégalais, lasers, etc.) et l'arbitrage. Son président a également évoqué une supposée influence marocaine au sein de la CAF des accusations non étayées par des preuves publiques à ce stade.