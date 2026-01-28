Ethiopie: La CBE, un rempart financier face aux réformes du marché des changes, selon le ministre des Finances

Addis-Abeba — La Banque commerciale d'Éthiopie (CBE) s'impose comme un acteur clé de la stabilité financière nationale dans un contexte de réformes profondes du marché des changes, a affirmé le ministre des Finances et président du conseil d'administration de la CBE, Ahmed Shide.

S'exprimant lors du lancement de la Semaine du service à la clientèle de la Banque, le ministre a souligné que la CBE, qui détient près de 50 % de parts de marché du secteur financier, joue un rôle déterminant de stabilisation, soutenu par une amélioration continue de la qualité de ses actifs.

Il a également indiqué que la Banque accorde une priorité marquée au secteur privé, auquel 88 % des prêts ont été destinés au cours du dernier exercice fiscal.

Évoquant les performances macroéconomiques du pays, Ahmed Shide a relevé que les réformes économiques avancent de manière satisfaisante, avec une croissance de 9,2 % enregistrée l'an dernier, et une prévision de 10,2 % pour l'exercice en cours.

Pour sa part, le représentant du gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Ephrem Mekuria, a précisé que la CBE a octroyé 458 milliards de birrs de crédits au secteur privé durant l'exercice fiscal éthiopien 2017, illustrant son engagement stratégique en faveur du développement des entreprises.

Il a ajouté que cette orientation renforce le rôle de la Banque dans la dynamisation de l'économie nationale et la consolidation d'un environnement commercial compétitif.

Abordant la transformation numérique, le représentant a indiqué que la CBE, pionnière dans ce domaine, traite désormais plus de 90 % de ses opérations via des canaux numériques, appuyés par une cybersécurité Zero Trust fondée sur l'intelligence artificielle.

Il a enfin assuré que les difficultés liées au réseau seront prises en charge dans le cadre de cette semaine dédiée aux clients et au personnel de la Banque.