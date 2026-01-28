Ethiopie: La CBE, un rempart financier face aux réformes du marché des changes, selon le ministre des Finances

27 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Banque commerciale d'Éthiopie (CBE) s'impose comme un acteur clé de la stabilité financière nationale dans un contexte de réformes profondes du marché des changes, a affirmé le ministre des Finances et président du conseil d'administration de la CBE, Ahmed Shide.

S'exprimant lors du lancement de la Semaine du service à la clientèle de la Banque, le ministre a souligné que la CBE, qui détient près de 50 % de parts de marché du secteur financier, joue un rôle déterminant de stabilisation, soutenu par une amélioration continue de la qualité de ses actifs.

Il a également indiqué que la Banque accorde une priorité marquée au secteur privé, auquel 88 % des prêts ont été destinés au cours du dernier exercice fiscal.

Évoquant les performances macroéconomiques du pays, Ahmed Shide a relevé que les réformes économiques avancent de manière satisfaisante, avec une croissance de 9,2 % enregistrée l'an dernier, et une prévision de 10,2 % pour l'exercice en cours.

Pour sa part, le représentant du gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Ephrem Mekuria, a précisé que la CBE a octroyé 458 milliards de birrs de crédits au secteur privé durant l'exercice fiscal éthiopien 2017, illustrant son engagement stratégique en faveur du développement des entreprises.

Il a ajouté que cette orientation renforce le rôle de la Banque dans la dynamisation de l'économie nationale et la consolidation d'un environnement commercial compétitif.

Abordant la transformation numérique, le représentant a indiqué que la CBE, pionnière dans ce domaine, traite désormais plus de 90 % de ses opérations via des canaux numériques, appuyés par une cybersécurité Zero Trust fondée sur l'intelligence artificielle.

Il a enfin assuré que les difficultés liées au réseau seront prises en charge dans le cadre de cette semaine dédiée aux clients et au personnel de la Banque.

Lire l'article original sur ENA.

