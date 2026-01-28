Cote d'Ivoire: Filière coco/Félix Anoblé - « La Côte d'Ivoire veut retrouver sa place de premier producteur mondial »

Le président du conseil d'administration du Conseil hévéa, palmier à huile et Coco a visité, le 27 janvier, la plantation industrielle du groupe Pmci à Alépé.

S'imprégner des réalités opérationnelles du groupe Plantations modernes de Côte d'Ivoire (Pmci), opérant dans la filière coco, évaluer la chaîne de production, renforcer le partenariat et encourager la transformation locale. C'est à ces objectifs que répond la visite de terrain qu'a effectuée, le mardi 27 janvier 2026, le président du conseil d'administration (Pca) du Conseil hévéa, palmier à huile et coco (Chpc), Félix Anoblé, à la plantation industrielle de Pmci à Alépé.

Pour le Pca du Chpc, cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique de relèvement de la filière coco. « Les instructions du Chef de l'État sont fermes. La Côte d'Ivoire veut retrouver sa place de premier producteur mondial de coco », a martelé Félix Anoblé. Soulignant que pour relever ce défi, il faut s'appuyer sur les expériences réussies. Et Pmci en est le parfait exemple.

Le groupe agro-industriel a, en effet, réussi à imposer la culture de la noix de coco loin du littoral et des côtes marines, considérées comme son terrain de prédilection. « Aujourd'hui, la politique est de faire en sorte qu'il y ait des cocoteraies partout en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Touba, puis de ramener la production du pays parmi les plus fortes de la planète », a indiqué le Pca du Chpc.

Il s'est, en outre, réjoui du montage en cours de l'usine de Pmci. Une unité moderne capable de traiter 32 000 tonnes de coco par an. Il a promis que le Conseil va mettre en place une régularisation pour protéger les produits et les planteurs. Qui, pour beaucoup, sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes.

Félix Anoblé et sa délégation, guidés par Louha Gbai Greoffroy, directeur général de Pmci Sas, ont, tour à tour, visité les parcelles agricoles, le site industriel, l'espace vie, la pépinière et les bâtiments administratifs.