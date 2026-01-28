Cote d'Ivoire: Ramatoulaye Dj condamné à 15 jours de prison ferme

27 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'guessan

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés par la juridiction ivoirienne, l'humoriste Ramatoulaye Dj, de son vrai nom Amani Koffi Mathieu, a été condamné à quinze jours de prison ferme, le mardi 27 janvier 2026, par le Tribunal de première instance du Plateau, à l'issue de son procès.

Il a également écopé de trois mois de prison avec sursis, d'une amende de 300 000 Fcfa, ainsi que de la confiscation du téléphone portable ayant servi à la diffusion de la vidéo.

Rappelons que l'humoriste avait été interpellé pour outrage à l'emblème national, à la suite de la diffusion d'une vidéo, après l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can) Maroc 2025.

Cette décision marque la volonté des autorités judiciaires de sanctionner les infractions liées à la diffusion de contenus illicites, tout en appliquant des peines jugées proportionnées aux faits constatés.

