Nigeria: Le président Tinubu recueille de plus en plus de ralliements à un an des élections

Au Nigeria, la mainmise du président Bola Tinubu sur la vie politique se confirme, alors que les ralliements au parti présidentiel (le Congrès des Progressistes - APC) se multiplient, à un an des élections générales. Désormais, 30 gouverneurs sur les 36 que compte le Nigeria, soutiennent son parti et sa réélection. Parmi eux, le gouverneur de Kano, qui vient d'abandonner son parti. Mais Bola Tinubu a aussi reçu en ce début de semaine le soutien du fils de l'opposant historique Atiku Abubakar.

Au Nigeria, un élu peut quitter le parti qui l'a porté au pouvoir, tout en conservant ses fonctions. C'est ce qui vient de se produire à Kano, où la défection du gouverneur Abba Kabir Yusuf crée une onde de choc.

Son parrain politique, le très influent Rabiu Kwankwaso, a exprimé « sa colère » face à ce qu'il considère comme une « grave trahison » et « une terrible injustice ». Le chef du NNPP, très influent dans la région de Kano, promet déjà de remporter coûte que coûte le prochain scrutin. Mais le revirement du gouverneur local entame un peu plus la confiance des électeurs nigérians déjà bien peu nombreux à se rendre aux urnes habituellement.

Quatre gouverneurs appartenant au PDP, le principal parti d'opposition nigérian, avaient déjà changé de camp politique ces derniers mois. Et cette semaine, c'est le propre fils de l'opposant Atiku Abubakar (membre de African Democratic Congress - ADC), qui a rejoint l'APC à son tour. Abba Atiku Abubakar, a apporté publiquement son soutien à la réélection de Bola Tinubu, dont il dit admirer les réformes économiques et qui est à ses yeux « le seul homme capable [...] de faire avancer le pays ».