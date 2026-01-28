Cote d'Ivoire: Ministère des Eaux et Forêts - Laurent Tchagba passe le témoin à Jacques Assahoré Konan

La cérémonie de passation de charges entre le ministre sortant des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et le ministre entrant, Jacques Assahoré Konan, s'est déroulée le mardi 27 janvier 2026 au cabinet ministériel, situé à l'immeuble Postel 2001, à Abidjan-Plateau. Elle était présidée par Roger Charlemagne, Secrétaire général du gouvernement, représentant le Premier ministre.

Laurent Tchagba a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance qu'il lui a accordée depuis avril 2022. Il a rappelé que, sous l'impulsion du Chef de l'État et avec l'appui des Premiers ministres Patrick Achi puis Robert Beugré Mambé, son département a engagé d'importantes réformes, malgré les défis liés à la déforestation et à la disparition de certaines espèces animales.

Le ministre sortant a salué la nomination de son successeur, qu'il a qualifié de « frère », se réjouissant de la continuité de l'action gouvernementale en faveur de la protection de l'environnement. Il a présenté un bilan marqué par l'adoption de plusieurs lois et décrets encadrant la gestion de la faune, la protection des espèces menacées et la gouvernance forestière. À cela s'ajoute la mise en service effective de l'École nationale des Eaux et Forêts, avec le recrutement de milliers de nouveaux agents.

Laurent Tchagba a également évoqué les progrès enregistrés dans la gestion durable des forêts, notamment la mise en œuvre des accords FLEGT avec l'Union européenne, la signature de nombreuses conventions forestières et agroforestières, ainsi que le lancement de projets structurants d'un coût global de plus de 240 milliards de FCFA. Il a, par ailleurs, souligné l'augmentation significative du budget du ministère, passé de 39 milliards de FCFA en 2022 à 103 milliards en 2026.

À son tour, Jacques Assahoré Konan a exprimé sa gratitude au Président de la République pour la confiance placée en lui. Il a rendu hommage au travail accompli par son prédécesseur, qu'il considère comme une base solide pour poursuivre les actions engagées. Conscient des enjeux liés à la préservation du capital naturel et à la lutte contre le changement climatique, il a affirmé aborder sa mission avec humilité, détermination et sens du devoir.

Présidant la cérémonie, Roger Charlemagne a salué l'engagement et le leadership de Laurent Tchagba, tout en exprimant sa confiance en Jacques Assahoré Konan pour assurer la continuité des réformes. Il a mis en avant la complémentarité entre les deux hommes, comparés à des « jumeaux » dans leur vision pour le secteur.

Cette passation de charges ouvre ainsi une nouvelle étape pour le ministère des Eaux et Forêts, plus que jamais au cœur des priorités nationales en matière de développement durable et de protection de l'environnement.