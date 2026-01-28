Afrique: Coupe des Champions Féminine - L'AS FAR face à l'épreuve du très haut niveau

AS FAR Rabat entrera sur la scène mondiale pour la première fois mercredi lorsqu’ils affronteront les champions d’Europe en titre, Arsenal, lors de la Coupe des Champions féminine de la FIFA, un événement historique qui oppose les porte-étendards africains à l’une des équipes les plus redoutables du football mondial.

Le grand saut, sans filet. Mercredi, au Brentford Stadium, l'AS FAR Rabat disputera le premier match de son histoire en Coupe des Champions Féminine de la FIFA. Pour cette grande première, le tirage a réservé un baptême sans concession : Arsenal, champion d'Europe en titre, se dresse d'emblée sur la route des Militaires.

Référence absolue du football féminin africain, l'AS FAR n'a plus rien à prouver sur son continent. Multiple championne du Maroc, lauréate de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025, l'équipe rabatie a bâti sa réputation sur une discipline collective rigoureuse, une solidité tactique éprouvée et une culture de la gagne profondément ancrée. Cette compétition mondiale représente moins une surprise qu'une étape logique dans son développement.

À cela s'ajoute une dynamique actuelle encourageante. Invaincues lors des 5 derniers matchs, les Marocaines arrivent à Londres avec le plein de confiance, portées par une série de victoires maîtrisées et une défense rarement prise en défaut. Une forme qui nourrit l'espoir, sans masquer la réalité du défi à venir.

En face, Arsenal, l'armada européenne parfaitement rodée, impose un rythme, une intensité et une maîtrise technique qui font aujourd'hui référence sur la scène mondiale. Dans un Brentford Stadium promis à une atmosphère acquise aux Gunners, l'AS FAR devra faire preuve de lucidité, de sang-froid et d'une rigueur extrême.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Loin d'un rôle de figurant, les Marocaines entendent toutefois jouer leur chance. Sans renier leurs principes, elles chercheront à contenir, à fermer les espaces et à exploiter chaque transition avec précision. À ce niveau, chaque duel compte, chaque ballon peut devenir décisif.

Au-delà du résultat, ce match inaugural vaut test grandeur nature. Pour l'AS FAR, il s'agit d'affirmer sa place parmi l'élite et, plus largement, de rappeler que le football féminin africain entend désormais exister sur la scène mondiale.