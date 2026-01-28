Madagascar: Accord politique - Marc Ravalomanana insiste pour une charte de la Transition

Une précision. C'est ce que Marc Ravalomanana, ancien président de la République, demande aux tenants du pouvoir, sur la situation actuelle. Hier, le chef de file du parti « Tiako i Madagasikara » (TIM) a profité de la rencontre avec la mission d'évaluation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à Faravohitra, pour réitérer sa demande. Il a également réclamé, une nouvelle fois, l'élaboration d'une charte de la Transition.

« La situation actuelle n'est pas claire. Sommes-nous dans une période d'intérim ou dans une Transition ? », s'interroge l'ancien chef d'État, lors d'un point de presse à l'issue de la rencontre de Faravohitra. Il ajoute que dans le cas où il s'agit d'un pouvoir intérimaire, en raison de la vacance du poste de président de la République, comme l'indique la décision de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), le 14 octobre, « alors les soixante jours impartis sont déjà terminés », argue Marc Ravalomanana.

Selon la Constitution, « après la constatation par la Haute Cour Constitutionnelle de la vacance de la Présidence de la République, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président de la République dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus ». Aussi, pour l'ancien chef d'État, vu que le délai constitutionnel est dépassé, « nous entrons dans une Transition ». Le patron du TIM demande ainsi « qu'un dialogue pour résoudre les questions politiques s'impose», en ajoutant « qu'il faut une charte de la Transition, ou une feuille de route avec un calendrier précis ».