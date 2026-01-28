Madagascar: Patrimoine - Le pays renforce ses alliances internationales

Le Palais d'Andafiavaratra a accueilli, le lundi 26 janvier, une rencontre stratégique consacrée à l'avenir du patrimoine culturel malgache. Initiée par la direction du Patrimoine, cette réunion de haut niveau visait à jeter les bases d'un renforcement durable de la coopération internationale dans le domaine patrimonial.

La rencontre a réuni une délégation française conduite par M. Jean-Luc Martinez, ambassadeur thématique chargé de la coopération internationale en matière de patrimoine. Il était accompagné de Mme Rose-Marie Mousseaux, directrice du Musée d'Archéologie nationale et du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que de Mme Léa Joshi-Sharma, chargée de mission coopération patrimoine à l'ambassade de France.

Le renforcement des compétences au cœur des échanges. Accueillis par le directeur du Patrimoine, Dr Denis Alexandre Lahiniriko, les échanges se sont tenus au sein de la direction du Patrimoine, en présence de plusieurs structures du ministère de la Communication et de la Culture, notamment la direction régionale de la Communication et de la Culture Analamanga et la direction de l'Identité culturelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont principalement porté sur le renforcement des capacités des agents du patrimoine, identifié comme un levier fondamental pour la modernisation du secteur muséal à Madagascar. Un état des lieux des besoins a permis de mettre en évidence les contraintes rencontrées sur le terrain ainsi que la nécessité d'une professionnalisation accrue des acteurs du patrimoine.

Parmi les axes prioritaires dégagés figurent : la formation aux fondements de la muséologie et au fonctionnement des institutions muséales ; la conservation préventive et la préservation des collections ; la protection du patrimoine en situation de crise ; les méthodes de collecte, de documentation et de sauvegarde du patrimoine ; la valorisation de l'identité culturelle et du patrimoine national.

Vers une coopération patrimoniale structurante. Au-delà des besoins immédiats, la rencontre a ouvert des perspectives de collaboration à long terme. Les partenaires internationaux ont exprimé leur disponibilité à accompagner techniquement le ministère, notamment dans la conservation et la protection du patrimoine culturel, la révision des cadres juridiques existants, la restructuration de la politique muséale nationale, la formalisation du système muséal malagasy, ainsi que la mise en place d'un contrôle scientifique et technique des musées.

L'accompagnement des démarches d'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial a également été évoqué, confirmant la volonté de Madagascar de renforcer la visibilité et la reconnaissance de son patrimoine sur la scène internationale.

Cette entrevue marque une étape importante dans la consolidation de la coopération internationale en matière de patrimoine. Elle témoigne de l'engagement du ministère de la Communication et de la Culture à améliorer la gouvernance, la protection et la valorisation du patrimoine culturel malagasy, dans une vision durable et inclusive, au bénéfice des générations présentes et futures.