Madagascar: Concours de débat Volamena, deuxième édition - Quand la parole forge la confiance des jeunes

Le concours inter-lycées de débat Volamena a entamé sa deuxième édition avec une première journée de phase de poules, organisée le samedi 24 janvier, à la Cité des Cultures d'Antaninarenina, réunissant des lycéens d'Antananarivo et de Fianarantsoa. 16 équipes issues de la capitale et 12 de Fianarantsoa se sont affrontées dans des joutes oratoires marquées par l'engagement, la rigueur argumentative et l'audace des participants.

Porté par Le Journal des Étudiants, sous l'impulsion de Tambiniaina David Ramaheninarison, Volamena s'inscrit dans une démarche éducative ambitieuse : développer l'esprit critique, la capacité à défendre une idée et la confiance en soi chez les jeunes.

À travers la formation à l'art oratoire, les participants apprennent à structurer leur pensée, à écouter l'autre et à s'exprimer avec assurance face à un public, des compétences essentielles bien au-delà du cadre scolaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après des formations lancées en septembre au sein des clubs d'art oratoire et une sélection interne organisée en décembre dans les lycées, la compétition se poursuivra jusqu'aux finales régionales prévues fin mars, avant une grande finale nationale programmée en mai 2026. À la clé, une bourse de 3 millions d'ariary, destinée au financement des études de l'équipe gagnante, ainsi qu'une récompense de 200 000 ariary pour le meilleur orateur.

Forte du succès de sa première édition, organisée uniquement à Antananarivo l'an dernier, Volamena confirme aujourd'hui son ambition d'élargir son impact. Plus qu'un concours, l'initiative se veut un véritable espace d'apprentissage citoyen, où les jeunes osent prendre la parole, affirmer leurs idées et se préparer à affronter le monde avec assurance.