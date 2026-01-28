Madagascar: Injonction et entrave à la liberté de la presse

En conséquence, l'Autorité de l'Aviation Civile de Madagascar appelle l'ensemble du public et des organes de presse à ne se référer qu'aux informations officiellement diffusées par ses soins. L'ACM n'est visiblement pas allée par quatre chemins pour s'arroger le droit de donner des ordres aux médias, censés jusqu'à présent être libres.

Injonction et entrave à la liberté de la presse

L'avis récemment publié par l'ACM a, en tout cas, provoqué une certaine indignation de la part des professionnels des médias. Certes, les informations liées à l'aviation, comme les incidents et les procédures de sécurité, sont objectivement sensibles.

Elles provoquent d'ailleurs, chez les autorités aéronautiques du monde, la limitation de la diffusion de certains détails. Et ce, dans un objectif d'éviter les risques de panique, d'exploitation malveillante ou d'interprétations erronées.

Mais de là à en venir carrément à enjoindre aux journalistes de ne se référer qu'aux informations officielles diffusées par les « soins » de l'ACM, il y a réellement tendance à basculer dans la limitation de la liberté de la presse.

À se demander si la chargée de mission communication, signataire de l'avis en question, ne sait pas qu'un journaliste qui se respecte dispose d'une multitude de sources fiables qu'il peut, bien évidemment, traiter d'une manière professionnelle et dans le respect de la déontologie du métier.

Publié après les polémiques sur l'utilisation à des fins commerciales des avions militaires Let 410, cet avis semble, en tout cas, faire l'amalgame entre informations courantes et informations sensibles.

L'avis aurait pu être plus crédible s'il expliquait la notion d'informations sensibles, au lieu de procéder à cette injonction de se limiter aux sources officielles de l'ACM, pour visiblement tenter de museler le débat public et, partant, faire entrave à la liberté d'expression sur des sujets qui ne sont pas forcément sensibles.

