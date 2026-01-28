Afrique: Le géant chinois Zijin Mining rachète plusieurs mines d'or au Mali, en Côte d'Ivoire et en Éthiopie

Le géant minier chinois Zijin Mining lance une offensive majeure sur l'or africain, avec le rachat de plusieurs mines au Mali, en Côte d'Ivoire et en Éthiopie pour près de 28 milliards de yuans. Cette opération intervient dans un contexte de prix de l'or élevés, d'incertitudes géopolitiques et de quête accrue de valeurs refuges. Cette stratégie s'inscrit dans une longue tradition chinoise d'investissement dans le secteur extractif africain. Elle ravive aussi les débats sur la dépendance des pays producteurs et l'impact environnemental.

Zijin Mining, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or et de cuivre, annonce le rachat du canadien Allied Gold pour l'équivalent de 3,4 milliards d'euros. Une acquisition emblématique, conclue alors que le prix de l'or a plus que doublé en un an, franchissant récemment le seuil historique des 5 000 dollars l'once.

Via sa filiale Zijin Gold, fraîchement introduite à la Bourse de Hong Kong, le groupe chinois met la main sur plusieurs grandes mines d'or en Afrique : des mines en production au Mali et en Côte d'Ivoire, et un projet majeur en Éthiopie, promis à entrer en service en 2026.

Derrière ce rachat, une priorité : sécuriser des réserves à long terme et profiter pleinement du boom des métaux précieux. Déjà très présent en Afrique, notamment en République démocratique du Congo et au Ghana, Zijin confirme sa stratégie d'expansion tous azimuts.

Pour les autorités canadiennes, qui ont durci le contrôle des investissements étrangers dans les ressources naturelles, le dossier sera scruté de près. Mais le signal est clair : la Chine revient en force sur le marché mondial de l'or, et l'Afrique en est l'un des terrains privilégiés.