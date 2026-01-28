Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - «Mettre fin aux doublons dans l'identification des citoyens »

Le lancement officiel de l'enrôlement biométrique national s'est tenu hier au Palais d'État d'Iavoloha, en présence du président de la Refondation de la République, des membres du gouvernement, des représentants de la Banque mondiale, ainsi que des autorités civiles et militaires.

Égalité citoyenne

Le président de la Refondation, Michaël Randrianirina, a tenu à rappeler que ce projet dépasse largement le cadre technique. Selon lui, l'enrôlement biométrique constitue un acte politique majeur visant à rétablir l'égalité entre les citoyens et à mettre fin aux dysfonctionnements chroniques de l'administration. « L'absence d'identité fiable a longtemps privé des Malgaches de leurs droits fondamentaux, entravé l'accès aux soins, à la justice et favorisé la corruption », a-t-il souligné.

L'attribution d'un Numéro d'identifiant unique (NIU), gratuit et valable à vie, doit ainsi garantir à chaque citoyen une reconnaissance pleine et entière par l'État. Il a affirmé que « l'enrôlement biométrique mettra définitivement fin aux doublons dans l'identification des citoyens et dans les listes électorales », et qu'« il n'y aura plus d'inscriptions multiples, ni de mineurs ou de personnes décédées figurant encore parmi les électeurs », a-t-il déclaré.

Le recours aux empreintes digitales, à la reconnaissance faciale et à l'identification de l'iris vise à garantir l'unicité des données, tout en assurant la cybersécurité et la protection des informations personnelles.

Gouvernance moderne

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Hanitra Velonjara Tiara Rakotonandrasana, a, pour sa part, qualifié le projet de « socle de la gouvernance moderne ». Il a indiqué que les données issues de l'enrôlement biométrique serviront de référence officielle pour l'élaboration des politiques publiques sociales, économiques et démocratiques.

« Une administration efficace repose sur des données fiables », a-t-il insisté, appelant l'ensemble des institutions, des collectivités, de la société civile et des citoyens à s'approprier la réforme. La phase pilote de l'enrôlement biométrique a débuté hier dans le district d'Atsimondrano, notamment dans les communes d'Ambohijanaka, Tanjombato et Ampitatafika, avant une généralisation nationale prévue d'avril à juin 2026.

Environ deux millions de citoyens âgés de 18 ans et plus sont concernés. Plus de 1 500 équipes sont mobilisées à travers le pays, chacune pouvant enrôler jusqu'à 50 personnes par jour. Financé par la Banque mondiale via le projet PRODIGY.