Congo-Kinshasa: Trois magistrats et un commerçant de Kalemie condamnés pour corruption dans une affaire de tentative de viol

Trois magistrats et un commerçant de la province du Tanganyika ont été condamnés, lundi 27 janvier, à de lourdes peines pour corruption dans une affaire de tentative de viol à Kalemie. Le verdict de la Cour d'appel du Haut-Katanga est tombé à l'issue d'un procès en audiences foraines en flagrance à Lubumbashi.

Les quatre prévenus, dont trois hauts magistrats de Kalemie, ont écopé de peines de servitude pénale principale pour faits de corruption. Les condamnations vont de 15 à 36 mois de prison, a annoncé mardi 27 janvier le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Ngefa Atondoko, qui a salué une décision emblématique marquant un tournant dans la lutte contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo.

Les condamnés sont :

Zantoko Mayikila Hervé, magistrat à la Cour d'appel de Kalemie

Asanga Kabalo Raphaël, magistrat à la Cour d'appel de Kalemie

Mbele Lalo Christophe, magistrat à la Cour d'appel de Kalemie

Kafwimbi Kiwele Joseph, opérateur économique à Kalemie

Les magistrats Zantoko Mayikila Hervé et Mbele Lalo Christophe ont été condamnés à 36 mois de servitude pénale principale chacun, assortis d'une amende de 400 000 francs congolais (181 USD). Le magistrat Asanga Kabalo Raphaël a écopé de 15 mois de servitude pénale principale, avec une amende de 200 000 francs congolais (90 USD). Présenté comme l'auteur de la corruption des juges, Kafwimbi Kiwele Joseph a été condamné à 24 mois de servitude pénale principale et au paiement d'une amende de 200 000 francs congolais.

Dans son arrêt, le juge président a précisé que ces peines assorties des amendes, sont accompagnées de l'interdiction du droit d'éligibilité et d'accès aux fonctions publiques et para étatiques pour les condamnés.

L'ouverture des audiences, vendredi 23 janvier, avait déjà marqué les esprits par la présence du président de la Cour de cassation et du premier avocat général de la République, venus spécialement de Kinshasa pour assister aux débats.

Rappel des faits

En juillet 2025, à Kalemie, une femme avait porté plainte contre le commerçant Joseph Kafwimbi Kiwele pour tentative de viol. Le tribunal de grande instance de Kalemie avait acquitté l'accusé. Insatisfaite, la plaignante avait interjeté appel devant la Cour d'appel du Tanganyika.

Le 19 décembre dernier, cette juridiction avait condamné le commerçant Patrick Kafwimbi à six mois d'assignation à résidence surveillée et à une amende de 10 000 dollars. Une peine jugée insuffisante par certains magistrats au regard de la gravité des faits reprochés.