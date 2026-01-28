Congo-Kinshasa: Six jeunes arrêtés à Beni lors d'une marche marquant un an de l'occupation de Goma par le M23

28 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Six membres du mouvement citoyen « Génération Z » ont été interpellés par la police alors qu'ils manifestaient pour marquer le premier anniversaire de l'occupation de Goma (Nord-Kivu) par les rebelles de l'AFC/M23, ce mardi 27 janvier 2026. Cette manifestation, qualifiée de « pacifique » par ses organisateurs, visait à interpeller la communauté internationale sur l'urgence d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU afin de restaurer la paix dans la région des Grands Lacs.

Le rassemblement a été dispersé par les forces de l'ordre au niveau de la mairie de Beni. Un manifestant, ayant requis l'anonymat, a déploré l'usage de la force contre ce qu'il décrit comme un « acte de résilience ».

Il a déclaré : « Nous pleurons plus de 9 000 personnes massacrées par l'armée rwandaise à Goma et des millions de victimes des ADF dans le Grand Nord. Malheureusement, la police réprime une activité de mémoire et de solidarité envers la population de Goma ».

Les manifestants exigent la libération immédiate de leurs camarades, actuellement détenus au commissariat urbain, et réclament que les auteurs de cette « répression brutale » répondent de leurs actes devant la justice, invoquant le respect des libertés constitutionnelles.

Appel au respect de la résolution 2773

Au-delà de la commémoration, le mouvement « Génération Z » entend rappeler que l'intégrité territoriale de la RDC est menacée. Les protestataires demandent que la résolution 2773 de l'ONU ne reste pas lettre morte et que des actions concrètes soient menées pour libérer les zones occupées.

Jusqu'à présent, les autorités policières de la ville de Beni n'ont pas encore réagi officiellement à ces interpellations ni aux accusations de brutalité portées par les manifestants.

