Sénégal: Le délégué général aux Affaires religieuses rend visite au khalife des khadres

Ndiassane — Le délégué général aux Affaires religieuses, Djim Dramé, a rendu visite au khalife général des khadres, mardi, à Ndiassane, dans la région de Thiès (ouest).

Cette visite est l'une des étapes de la tournée entamée par M. Dramé depuis plusieurs mois pour une prise de contact avec les guides religieux du pays.

La transformation de la direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe en délégation générale aux Affaires religieuses est la preuve de l'importance qu'accorde le président de la République aux cultes, a-t-il dit au khalife général des khadres.

"Au Sénégal, la religion occupe une place centrale. Les études montrent que nous sommes un peuple profondément croyant", a affirmé Djim Dramé, estimant qu'il est dès lors judicieux d"'associer les guides religieux à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques".

Il a salué "le rôle historique des confréries et des guides religieux dans la formation, l'éducation, la socialisation et la transmission des valeurs religieuses, sociales et culturelles".

"La création de la délégation générale aux Affaires religieuses vise à accompagner les guides religieux dans leur mission", a dit M. Dramé, estimant que ses fonctions consistent en partie à les aider à promouvoir "la paix, la cohésion nationale et la tolérance religieuse".

Les guides religieux, jouissant d"'une forte légitimité sociale", ont "beaucoup" contribué à la "stabilité" du pays, a-t-il affirmé.

M. Dramé a demandé au khalife des khadres de prier pour la réussite de la mission de la délégation générale aux Affaires religieuses.

Khalifa Ababacar Kounta, le porte-parole du khalife des khadres, s'est réjoui de la visite de Djim Dramé à Ndiassane. Elle traduit la "considération" qu'a le délégué général envers le khalife Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta et ses disciples, selon lui.

C'est à Ndiassane que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé vouloir nommer "une personnalité consensuelle, un pur produit des 'daara"' (écoles coraniques), au poste de délégué général aux Affaires religieuses, a-t-il rappelé.

Djim Dramé, choisi pour exercer ces fonctions, est "un digne héritier de l'œuvre des guides religieux", selon Khalifa Ababacar Kounta.