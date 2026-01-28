Madagascar: Anosizato Andrefana - Un décès énigmatique après l'abandon d'un homme au bord de la route

Un corps sans vie a été découvert dans la soirée du vendredi 24 janvier 2026 à Anosizato Andrefana. Les faits se sont produits aux alentours de 20 heures, sur la route pavée reliant le bureau de cette commune au centre hospitalier de référence de la localité.

Selon les informations émanant de la brigade de Fenoarivo, le chef de poste fixe d'Anosizato a été alerté par le personnel de garde du CSB II Anosizato Andrefana. Des riverains auraient aperçu un homme qui aurait été abandonné par un véhicule au bord de la chaussée.

La victime a été immédiatement transportée au CSB II par les habitants, mais le décès a été constaté à son arrivée par les responsables médicaux. Les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d'usage.

La victime, un homme non identifié au moment des faits, portait un pantalon noir, un tee-shirt noir et une chemise par-dessus. Des blessures ont été relevées, notamment au niveau de l'oeil gauche, avec des traces de contusions.

Du sang s'écoulait également de l'oreille gauche. D'après le médecin ayant procédé à l'examen du corps, le décès aurait été causé par une hémorragie interne. Dans un premier temps, personne n'avait pu identifier la victime.

Le corps a ensuite été transféré à la morgue du CHU-JRA Ampefiloha, en attendant l'identification et la venue de la famille. Lors de la fouille, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs effets personnels, dont des documents relatifs à une moto, un permis de conduire dont la photo ne correspondrait pas à la victime, une clé, ainsi qu'une somme de 300 000 ariary. Une inscription tatouée portant le nom « LALAINA » a également été observée sur son bras droit.

L'évolution de l'enquête a permis, par la suite, d'identifier la famille du jeune homme décédé. Celle-ci s'est rendue à la morgue du CHU-JRA et a récupéré les effets personnels au poste fixe d'Anosizato dans la matinée du 27 janvier.

D'après les premières conclusions de l'enquête menée par la gendarmerie, la victime circulait à moto, en tant que passager, lorsqu'elle aurait été impliquée dans un accident de la circulation.

Le véhicule impliqué aurait transporté la victime avant de l'abandonner sur les lieux, vraisemblablement après une tentative de secours, selon les explications recueillies par les enquêteurs.

Le conducteur aurait ensuite quitté les lieux pour éviter d'endosser la responsabilité de l'accident. L'enquête se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de ce drame et d'identifier les responsabilités éventuelles.