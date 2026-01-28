Togo-Inde - Des échanges commerciaux en forte hausse

28 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

L'ambassadeur indien, Sayed Razi Haider Fahmi, a indiqué que le Togo était le 32e partenaire commercial de son pays, avec un volume d'échanges estimé à 3,48 milliards de dollars.

New Delhi s'impose également comme la première destination des exportations togolaises en dehors de l'Afrique de l'Ouest, et parfois même comme première destination mondiale.

Ce sont les phosphates qui expliquent le niveau des exportations togolaises.

La croissance est également soutenue par la présence accrue d'entreprises indiennes, qui investissent dans la transformation locale et développent des unités industrielles

Ces investissements contribuent à la création d'emplois et s'inscrivent dans les priorités économiques du gouvernement.

