Togo: Le chef de la diplomatie du en dé pays placement en Israël

28 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a entamé mercredi une visite de travail de 48 heures en Israël.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Lomé et Jérusalem. Durant son séjour, le chef de la diplomatie togolaise aura des entretiens avec plusieurs responsables politiques israéliens.

À son arrivée, Robert Dussey s'est dit profondément ému de fouler le sol israélien le jour même où le dernier otage a été ramené afin d'être inhumé en Israël. Un moment chargé de symbole, qu'il espère porteur d'un nouvel élan pour la région.

« J'espère que cela marque le début d'une période plus positive pour le peuple israélien et pour l'ensemble de la région », a-t-il écrit en hébreu sur le réseau social X. Le ministre a également salué le président de l'État d'Israël, le Premier ministre et le gouvernement israélien, ainsi que le président américain Donald Trump, pour les efforts ayant conduit au cessez-le-feu et au retour des otages.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les relations entre Lomé et Jérusalem sont anciennes et empreintes d'amitié. Elles se traduisent par une coopération jugée dense et dynamique, notamment dans les domaines de la formation, de l'agriculture et de la santé.

Cette visite devrait ainsi permettre de consolider davantage ces partenariats et d'explorer de nouvelles pistes de collaboration entre les deux pays.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.