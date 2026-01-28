Togo: Le chef de la diplomatie du en dé pays placement en Israël

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a entamé mercredi une visite de travail de 48 heures en Israël.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Lomé et Jérusalem. Durant son séjour, le chef de la diplomatie togolaise aura des entretiens avec plusieurs responsables politiques israéliens.

À son arrivée, Robert Dussey s'est dit profondément ému de fouler le sol israélien le jour même où le dernier otage a été ramené afin d'être inhumé en Israël. Un moment chargé de symbole, qu'il espère porteur d'un nouvel élan pour la région.

« J'espère que cela marque le début d'une période plus positive pour le peuple israélien et pour l'ensemble de la région », a-t-il écrit en hébreu sur le réseau social X. Le ministre a également salué le président de l'État d'Israël, le Premier ministre et le gouvernement israélien, ainsi que le président américain Donald Trump, pour les efforts ayant conduit au cessez-le-feu et au retour des otages.

Les relations entre Lomé et Jérusalem sont anciennes et empreintes d'amitié. Elles se traduisent par une coopération jugée dense et dynamique, notamment dans les domaines de la formation, de l'agriculture et de la santé.

Cette visite devrait ainsi permettre de consolider davantage ces partenariats et d'explorer de nouvelles pistes de collaboration entre les deux pays.