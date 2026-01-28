Afrique: Cinéma film Lab Africa - La tournée va se poursuivre dans les régions

La capitale sénégalaise accueille une nouvelle étape de la tournée des quatre courts métrages issus de Film Lab Africa. Le vendredi 29 janvier 2026, à partir de 16 heures, l'auditorium Khaly Amar Fall de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar abritera la projection gratuite de ces oeuvres cinématographiques, suivie d'échanges avec les équipes de tournage.

D'une durée totale d'environ une heure, cette séance s'adresse particulièrement aux étudiants et au grand public, invités à découvrir des univers cinématographiques variés et singuliers. Parmi les films projetés figure notamment Kaay Seetan, ainsi que trois autres courts métrages qui témoignent de la vitalité et de la diversité de la création cinématographique africaine contemporaine.

Cette projection à l'UCAD s'inscrit dans une vaste tournée nationale entamée depuis le 20 décembre 2025. Après un premier passage à Thiès et Tivaouane, Film Lab Africa poursuit son ambition de démocratiser l'accès au cinéma en sillonnant plusieurs régions du pays. La tournée se poursuivra ainsi à Ziguinchor le 24 janvier, à Saint-Louis le 13 février, à Louga le 14 février, à Fatick le 20 mars, avant de s'achever à Tambacounda le 22 mars.

À travers ces projections gratuites, organisées aussi bien en milieu scolaire qu'universitaire, Film Lab Africa entend rapprocher le cinéma des populations, encourager les vocations dans les métiers du septième art et utiliser l'image comme outil pédagogique et de réflexion critique. Chaque séance est accompagnée de discussions avec les réalisateurs et les équipes des films, favorisant ainsi un véritable dialogue entre créateurs et spectateurs.