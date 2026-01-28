Les populations de la région de Matam devront encore patienter. Les travaux de construction de l'hôpital de niveau 2, implanté dans la commune d'Ourossogui, sont totalement bloqués depuis bientôt deux ans. Initialement prévue pour être livrée 18 mois après son lancement en juin 2021, l'infrastructure sanitaire est aujourd'hui au coeur d'un bras de fer juridique.

En visite de terrain dans la région, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a apporté des éclaircissements sur les raisons de cette interruption prolongée. Selon l'autorité, ce blocage résulte d'un profond désaccord entre l'État du Sénégal et l'entreprise Ellipse.

« Le chantier a été stoppé après une mise en demeure exigeant la poursuite des travaux suivant les normes établies », a-t-il précisé.

Le ministre a révélé que l'affaire a pris une tournure judiciaire. « La réponse de l'entreprise est actuellement en cours de traitement au niveau du ministère de la Justice. À l'issue de cet examen, nous saurons quelle suite donner à cette affaire extrêmement sérieuse », a déclaré Déthié Fall.

Il est à noter que ce projet hospitalier est un cas particulier : c'est le seul chantier sanitaire figurant dans un portefeuille de constructions principalement géré sous l'égide du ministère de la Justice, incluant également des palais de justice et des établissements pénitentiaires.

Le ministre n'a pas manqué de pointer du doigt d'autres manquements graves sur divers chantiers. « Il y a des prisons où des défaillances ont été notées sur la qualité du travail effectué. Même sur des bâtiments déjà livrés et occupés, nous avons identifié des malfaçons », a-t-il déploré.

Face à ces irrégularités consignées, une mise en demeure globale a été servie à l'entreprise concernée pour une mise aux normes immédiate. En collaboration avec l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), le gouvernement examine actuellement les procédures nécessaires pour trancher ce contentieux qui, selon le ministre, «coûte extrêmement cher à l'État».