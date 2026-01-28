Sénégal: Saint-Louis - douanes du nord - plus de 17 milliards FCFA de recettes et un dispositif sécuritaire renforcé

La Journée internationale de la Douane a été célébrée hier, lundi 26 janvier 2026, dans la région de Saint-Louis. À cette occasion, la Direction régionale des Douanes du Nord a présenté un bilan largement positif des activités menées au cours de l'année 2025. Les services douaniers ont mobilisé des recettes dépassant 17 milliards FCFA et procédé à des saisies d'une valeur de 384 millions FCFA, composées notamment de faux médicaments, de denrées prohibées, de chanvre indien, de tabac, de billets noirs et de sachets plastiques. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du gouverneur de région, en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires. À cette occasion, le directeur régional des Douanes du Nord, le Colonel Ahmadou Thioye, a livré son appréciation.

Placée cette année sous le thème « Une Douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », la Journée internationale de la Douane a permis aux responsables de la Direction régionale des Douanes du Nord de revenir sur leurs performances, fruit d'un travail soutenu, tout en rassurant les populations sur leur rôle de l'institution et ses missions de sécurisation des frontières. Revenant sur le thème de cette édition, le Directeur régional des Douanes du Nord, le Colonel Ahmadou Thioye a souligné qu'il s'inscrit en parfaite cohérence avec la Vision Sénégal 2050 et les orientations nationales en matière de souveraineté sécuritaire.

Il a indiqué qu'en 2025, les agents des Douanes déployés dans la partie nord du pays ont réalisé plus de 17 milliards FCFA de recettes et saisi pour 384 millions FCFA de marchandises illicites. «Lesdites recettes se décomposent ainsi qui suit des recettes ordinaires d'un montant de 15,380 milliards FCFA et des recettes contentieuses d'un montant de 1,655 milliards FCFA rapportées aux objectifs en début d'exercice qui étaient de 14,968 milliards FCFA. On note une progression de plus de 2 milliards FCFA en valeur absolue et 13,8 % en valeur relative», a fait savoir le directeur régional.

Selon lui, ces résultats ont été rendus possibles grâce au dispositif modernisé mis en place par l'Administration douanière afin de mieux faire face aux menaces. Il a mis en avant les réformes engagées pour renforcer la surveillance, notamment la dématérialisation des procédures, le renforcement du renseignement, l'utilisation de techniques modernes de contrôle à travers le système Gaïndé 2000, l'amélioration de la mobilité des unités et le renforcement du capital humain. Ces mesures ont, selon lui, permis d'anticiper les risques tout en garantissant la fluidité des échanges.

Ces dernières années, les Douanes du Nord ont également intensifié la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée, avec l'appui de l'Administration centrale, à travers le renouvellement du parc automobile, l'utilisation de scanners mobiles et portatifs ainsi que l'augmentation des effectifs. « Ces efforts ont permis un meilleur maillage territorial », a-t-il souligné.

L'autorité douanière a par ailleurs insisté sur le renforcement de la coopération multisectorielle, rappelant le rôle joué par l'Administration des Douanes dans l'assistance administrative mutuelle avec plusieurs ministères, notamment ceux du Commerce, de la Santé et de l'Hygiène publique, de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement. Cette collaboration vise à mieux protéger les populations contre les produits dangereux ainsi que les trafics d'armes, de stupéfiants, de migrants et d'espèces protégées. Il a également magnifié la coopération existante entre l'Administration des Douanes et les forces de défense et de sécurité.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de région, du préfet du département de Saint-Louis, des autorités administratives et judiciaires, des forces militaires et paramilitaires, des autorités religieuses et coutumières ainsi que des acteurs économiques de la région.