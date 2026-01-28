Sénégal: Kaolack - Recettes douanières nationales 2025 - La subdivision du Centre contribue à plus de 9 milliards

En plus de ses activités liées à la lutte contre la contrebande et les trafics illicites, la subdivision des Douanes de la zone centre a contribué cette année à hauteur de 9 milliards 232 millions de FCFA aux recettes fiscales douanières. Un montant qui, selon le Directeur des Douanes de la zone centre, le colonel Ibrahima Thiam, pourrait connaître une hausse en fonction du renforcement de la collaboration entre la Douane et les autres Forces de défense et sécurité (FDS), mais aussi avec les populations pour d'éventuelles formes de renseignements, les banques et l'ensemble des unités et services appelés à apporter une main forte à la Douane.

Ces rentrées financières ont été rendues publiques lors de la Journée internationale de la Douane qui a été célébrée à Kaolack, avec au programme trois (3) activités majeures. D'abord une opération d'incinération de produits prohibés a conduit à la destruction de 1 tonne 871 kg de chanvre indien, six (6) tonnes de médicaments frauduleux, 871 kg de "tabac ba" et 4 milliards 900 millions de billets de banque en contrefaçon d'une contre-valeur de 6 milliards 900 millions de FCFA. Ensuite l'événement a été marquée par une journée de dons de sang pendant laquelle les Forces de défense et sécurité (FDS) et autres services paramilitaires ont manifesté leur ferme détermination à lutter contre les nombreux cas de décès dus au manque de sang.

Il faut toutefois préciser que la cérémonie officielle de cette Journée internationale de la Douane a également été l'occasion pour les soldats de l'économie de réitérer la gravité du phénomène de la contrebande, le trafic illicite de médicaments douteux, les produits impropres et autres stupéfiants, leurs dangers pour les populations, et asseoir une nouvelle forme de collaboration avec l'administration pharmaceutique, les banques, les associations de consommateurs, entre autres, pour une éradication progressive de ces phénomènes.