Madagascar: Transports aériens - Cinq compagnies aériennes autorisées à opérer à Madagascar

28 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond

Cinq compagnies aériennes sont autorisées à effectuer du transport aérien public. C'est du moins ce que l'on lit dans un avis publié hier par l'Aviation civile de Madagascar (ACM).

Il s'agit, en l'occurrence, de Madagascar Airlines, Madagascar Trans Air, GS Aviation et HFF Travel Airways. L'avis en question précise que Madagascar Airlines est autorisée à opérer des vols réguliers et des vols à la demande, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

Dans la deuxième catégorie se trouvent Madagascar Trans Air, GS Aviation et HFF Travel, qui peuvent assurer des vols à la demande à l'intérieur et à l'extérieur de Madagascar. Enfin, Madagascar Fly Alliance est autorisée à effectuer des vols à la demande exclusivement sur le territoire national.

L'ACM précise, dans son avis au public et aux médias, que « le public sera informé de toute modification de cette liste ». L'autorité de l'aviation civile rappelle également aux propriétaires et exploitants d'aéronefs privés que l'usage de ces aéronefs doit être fait à des fins strictement privées, c'est-à-dire que ceux-ci doivent être utilisés par leurs propriétaires pour leur propre usage et non en vue d'une rémunération de quelque nature que ce soit.

Grandes compagnies

À lire, en tout cas, cet avis de l'ACM, des compagnies aériennes privées ont disparu de la liste des agréées. Pour ne citer, entre autres, que Trans Ocean Airways. Par ailleurs, les grandes compagnies aériennes internationales comme Air France, Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways et autres, qui survolent l'espace aérien malgache et atterrissent dans les aéroports du pays, ne sont pas dans cette liste.

Peut-être dans un autre avis au public et aux médias qui sera diffusé par l'ACM, qui demande, dans un autre avis en date du 26 janvier, à l'ensemble du public et des organes de presse de ne se référer qu'aux informations officielles diffusées par ses « soins ». Histoire, selon elle, d'assurer la protection des informations sensibles, de préserver la crédibilité de l'information et de maintenir un niveau élevé de sûreté de l'aviation civile.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

