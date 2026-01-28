Madagascar: MPOX - Cinq nouveaux cas, hier, dont 3 à Ambatolampy, 12 nouveaux cas suspects

La variole du singe n'a pas encore fait de mort à Madagascar. La prise en charge des cas suspects et de ceux confirmés à l'issue des tests se poursuit, notamment auprès des centres de traitement et d'isolement.

Le point de situation d'hier sur le Mpox fait état de 5 nouveaux cas confirmés et de 12 nouveaux cas suspects pour la journée du 26 janvier 2026. Parmi les 5 cas confirmés, trois sont localisés à Ambatolampy, tandis que les deux autres ont été relevés dans les districts d'Antananarivo Renivohitra (1 cas) et d'Antananarivo Atsimondrano (1 cas).

Ainsi, au 26 janvier 2026, le total des cas confirmés s'élève à 187, tandis que les cas suspects sont au nombre de 324, le tout sur un total de 511 cas notifiés. Quelque 358 tests, dont 9 pour la journée du 26 janvier, ont été effectués jusqu'ici, avec un taux de positivité de 52,23%.

À ce jour, la région Boeny, notamment la localité de Mahajanga, détient toujours le record du plus grand nombre de cas. Dans cette région, 271 cas ont été notifiés, parmi lesquels 202 ont fait l'objet d'un prélèvement pour un test.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il en ressort 142 cas confirmés, selon le dernier bilan diffusé par le ministère de la Santé publique. Dans les autres régions, et par ordre décroissant, les nombres de cas confirmés sont respectivement de 21 à Analamanga ; 9 dans le Vakinankaratra ; 8 dans la région Matsiatra Ambony ; 4 dans le Melaky ; 1 dans le Betsiboka ; 1 dans l'Atsimo-Andrefana et 1 dans l'Amoron'i Mania.

Les entrées et sorties des centres de traitement et d'isolement (CTI) se font au rythme des arrivées de nouveaux malades et des guérisons des patients pris en charge dans ces CTI. Jusqu'ici, aucun décès lié au Mpox n'a été enregistré à Madagascar.