Madagascar: Etudes supérieures - Offres de bourses de la Turquie

Une opportunité pour les étudiants malgaches intéressés par des études supérieures en Turquie : une offre de bourses d'études du gouvernement turc pour des études dans des domaines variés.

L'offre comprend des études universitaires et des études postuniversitaires, dont le nombre n'a pas été spécifié. Les langues d'enseignement sont l'anglais et le turc. Pour être éligible, le candidat à une bourse d'études universitaires devra être titulaire du baccalauréat, mention « Très bien » ou « Bien », dont l'intervalle d'obtention avec le début des études en Turquie ne doit pas dépasser trois ans.

Autrement dit, dans la mesure où il s'agit de bourses pour l'année universitaire 2026-2027, l'année d'obtention du baccalauréat du candidat ne doit pas être antérieure à 2023. La limite d'âge pour les bourses d'études universitaires est de 21 ans. Les candidats qui choisissent les programmes en anglais devront justifier leurs compétences en anglais par un certificat de langue.

Par ailleurs, les candidats devront se préparer à un test et à une interview en mathématiques, géométrie et logique. Pour postuler, le candidat devra fournir un dossier comprenant, entre autres, le diplôme et le relevé de notes au baccalauréat, un certificat de langue (en cas de choix du programme en anglais), un certificat médical ainsi que des pièces relatives à l'identité.

Quant aux bourses postuniversitaires, elles sont ouvertes aux candidats titulaires d'une licence ou d'un master, ou équivalent. La limite d'âge est de 35 ans pour le master et de 50 ans pour le doctorat et la recherche.

La connaissance de l'anglais est requise. Pour postuler, le candidat devra constituer un dossier comprenant le dernier diplôme, toutes les notes à l'université, un certificat de langue (anglais), un certificat médical et des pièces d'identité (passeport ou CIN). Pour toutes ces offres, les dépôts de candidature se feront sur inscription directe sur le site officiel https://www.turkiyeburslari.gov.tr jusqu'au 20 février 2026.