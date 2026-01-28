Sénégal: Marche des Titres Publics - Un vent de modernisation

Dans un contexte marqué par une montée en puissance continue du financement des États par le marché régional, la 8e édition des Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP) organisée par UMOA-Titres, a démarré ce mardi 27 janvier 2025 à Lomé (Togo) sur deux messages centraux : la reconnaissance des progrès accomplis et la nécessité de faire évoluer l'architecture du marché.

Placée sous le thème « Marché des titres publics : consolidation des acquis et stratégies d'adaptation aux défis émergents », cette 8ème édition des Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP) organisée par UMOA-Titres a réuni les Trésors nationaux, les investisseurs institutionnels, les banques, les autorités monétaires et les acteurs techniques du marché de l'UMOA. Tout l'écosystème s'est ainsi retrouvé dans la capitale togolaise, ce mardi 27 janvier 2025, pour un évènement annuel rehaussé par la présence effective du Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

A tout seigneur tout honneur, le ministre togolais des Finances et du Budget, M. Essoé Georges Barkola, exprimant toute la gratitude du gouvernement du pays hôte à l'endroit des autorités monétaires et financières, a rappelé le contexte macroéconomique très exigeant dans lequel se tient l'évènement. « Le marché des titres publics constitue un instrument central de souveraineté financière, en ce qu'il permet aux Etats membres de mobiliser l'épargne en monnaie locale, de réduire leur exposition aux chocs externes et de soutenir en toute autonomie la mise en oeuvre des politiques publiques. »

Confirmant le rôle central du marché régional évoqué par M. Georges Barkola dans le financement des États, la Directrice générale d'UMOA-Titres, Mme Oulimata Ndiaye Diassé a revendiqué un bilan chiffré en 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En l'espace d'une décennie, dit-elle, le marché des titres publics s'est affirmé comme un pilier du financement souverain en monnaie locale et un instrument essentiel de la gestion de la dette des Etats membres de l'Union. Les résultats illustrent cette croissance au fil des ans et, en 2025, revendique Mme Diassé, « Les ressources mobilisées sur le marché des titres publics sont estimées à 11 858 milliards FCFA. Quant à l'encours de la dette à la même date, il est de 21 629 milliards FCFA. Nous pouvons nous féliciter de ce bilan quantitatif satisfaisant. »

En quantité et en qualité

Ces chiffres traduisent une intensification durable du recours au marché, devenue la principale source de financement pour plusieurs États de l'Union, dans un contexte de raréfaction ou de renchérissement des financements extérieurs. Mais, selon Mme Diassé, au-delà des volumes significatifs mobilisés, « Nous pouvons également mettre en avant un bilan qualitatif satisfaisant car, nous avons pu observer progressivement une régularité et une prévisibilité des émissions, une diversification graduelle des maturités ainsi qu'une professionnalisation continue tant au niveau des émetteurs qu'à celui des intermédiaires et investisseurs. »

A l'endroit du Gouverneur et de tous les participants, Mme Diassé a déclaré : « Votre présence témoigne de l'importance stratégique que vous accordez à notre marché en monnaie locale ».

Pour sa part, intervenant en ouverture, Jean Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO, a insisté sur la trajectoire positive du marché régional. Selon lui, le taux du marché secondaire des titres publics a enregistré une hausse notable ces dernières années, signifiant une plus grande activité et liquidité du marché, tout en soulignant l'enjeu de sa modernisation.

Un outil stratégique

Le clou de la cérémonie d'ouverture a été sans doute le lancement officiel et conjoint de la Plateforme de cotation et de négociations des titres publics par le Gouverneur de la BCEAO et la Directrice de UMOA-Titres. Celle-ci rappelait, plus tôt que depuis sa création en 2018, « UMOA-Titres s'emploie à accompagner les Etats membres dans leurs interventions sur le marché régional, à renforcer la transparence et la qualité de l'information financière et à soutenir la modernisation de l'écosystème ».

Cette modernisation se matérialise ainsi à travers UT Marché, du nom de ladite plateforme, qui est en soi une « révolution ». Comme l'a indiqué le Gouverneur de la BCEAO, soulignant l'importance de renforcer les infrastructures de marché, notamment via la modernisation des outils de cotation et d'information, pour accroître l'attractivité et l'efficacité du marché obligataire régional, « Ce lancement marque une étape importante dans la modernisation du marché des titres publics. »

Un outil dont la présentation technique a été faite par Mme Dior Diaw Cissé, Responsable du Département Développement du Marché des Titres Publics et qui, selon le Gouverneur de la BCEAO, « vise à améliorer la transparence des prix, la visibilité des transactions et la liquidité du marché secondaire, éléments devenus essentiels dans un contexte de volumes d'émissions en forte croissance ».

Ce que confirme la Directrice de UMOA-Titres en réaffirmant l'importance de la nouvelle plateforme UT Marché, conçue, dit-elle : « Pour renforcer la transparence des opérations, améliorer la liquidité du marché, et faciliter l'accès à l'information pour tous les acteurs. »

Jean Claude Kassi Brou a cependant appelé à élargir la base des investisseurs au sein du marché des titres publics pour réduire la concentration sur quelques intervenants et améliorer la mobilisation de l'épargne régionale.

Outre la cérémonie d'ouverture et l'activation officielle de la Plateforme de cotation, les 8e Rencontres du marché des titres publics qui ont drainé près de 1000 participants se poursuivent sur deux jours et incluent des panels thématiques sur l'investissement, la transparence, l'éthique et la déontologie, des « Conversations Pays » sur les pratiques et stratégies nationales, des sessions interactives sur les calendriers d'émission pour 2026 et les perspectives macroéconomiques de la zone.