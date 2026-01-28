Madagascar: Journalisme et multimédia - Pôle central des formations en devenir à Ivato

Coup d'envoi de deux jours de formation en journalisme dans les locaux de la Direction des Études et des Formations en Multimédia (DEFOM) du ministère de la Communication et de la Culture (MCC) à Ivato.

Les bases du journalisme, dont l'écriture audiovisuelle et les techniques de prise de vue, seront parmi les modules de formation. « On passe par les fondamentaux, mais la formation vise surtout à contextualiser la mission des médias publics en tant que service public et en temps de refondation.

Cette réalité est parfois difficile à cerner, alors qu'importante dans une logique où le journalisme est avant tout un outil qui devrait servir l'intérêt général. En deux jours, la formation alternera les techniques du journalisme, allant de l'écriture audiovisuelle en passant par les principes d'éthique et la déontologie du métier, les techniques de prise de vue/son et aussi la rédaction de scripts en corrélation avec les images, ainsi qu'un échange sur le rôle du journalisme des médias publics en ce temps de refondation », a expliqué le directeur de la DEFOM, Ferdinand Ratsimbazafy.

Il s'agit du coup d'envoi d'une formation qui sera décentralisée plus tard dans d'autres circonscriptions du pays. Selon le directeur général de la Communication (DGCom), Mahefa Rakotomalala, il est temps de prendre le leadership des formations sur le journalisme et le multimédia.

« Le constat est tel que les formations et les ateliers sont partout alors que les résultats ne sont pas conséquents », a-t-il affirmé. Il attire l'attention des partenaires techniques et financiers à soutenir la DEFOM pour cette initiative.

Repenser les thématiques essentielles aux journalistes et se mettre en diapason de l'évolution de la technologie figurent dans la liste des actions à entreprendre afin d'offrir des modules de formation répondant aux besoins immédiats des acteurs des médias. L'évolution rapide des modèles du journalisme oblige à un renforcement des capacités suivant le rythme de l'innovation.